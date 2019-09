Comencen les obres de la plaça del Mas Oliva de Roses

La nova plaça disposarà d'una superfície total de 4.015 m2 i disposarà de zona de jocs i de descans, incorporant el mobiliari urbà, jardineria i enllumenat necessaris per a aquests usos. S'habilitarà també una zona d'aparcament. El projecte resoldrà el deteriorament dels paviments i voreres que patia aquest espai i de l'arbrat -principalment pins- que provocava l'aixecament de vorades pel creixement d'arrels.

El nou espai públic s'ha dissenyat per donar resposta a dues funcions i estarà format per dues zones: la de plaça-parc i la d'aparcament de vehicles. La zona destinada a plaça és la més gran i disposarà d'una superfície superior als 3.000 m2. Acollirà les zones de joc -una infantil i una altra per a adults amb taules de ping-pong-, passeig, espai d'ombra i una zona de pícnic amb taules i cadires.

La jardineria jugarà un paper important, mantenint els pins existents en bon estat i apostant per una vegetació amb espècies ja utilitzades al municipi amb bons resultats i mínims consums hídrics. Es plantaran oliveres, que mantindran la imatge de la urbanització, til·lers alineats a la zona de passeig, moreres a l'espai d'ombra, perers i lledoners a l'espai de la font, i arbres de l'amor i plantes enfiladores a l'estació transformadora existent per crear un mur verd, a més de plantes arbustives tipus romaní, lavanda, camamilla... .

Tots aquests espais s'interrelacionaran a través de diferents plataformes que s'adaptaran al desnivell del terreny. El paviment serà majoritàriament de sauló i sauló compactat per a les zones de pas, combinat també amb terrasses de gespa.

Pel que fa a la zona d'aparcament de vehicles, que tindrà el seu accés pel carrer Viena, es distribuirà a partir d'una calçada central asfaltada i d'aparcaments a banda i banda amb 15 places d'estacionament, que també donarà accés als vehicles de les propietats privades existents.

Les tasques d'instal·lació de xarxa de reg, de recollida d'aigües pluvials i la renovació de l'enllumenat amb nous punts de llum, completaran la urbanització i milloraran l'eficiència d'aquests serveis. Les obres, que tindran una durada de 6 mesos, compten amb un pressupost de 351.000 €.