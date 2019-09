Carles Campuzano presenta el llibre "Reimaginem la independència" a Figueres

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres acull aquest dimecres, dia 25 de setembre, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre de l'exdiputat Carles Campuzano "Reimaginem la independència. Un projecte vàlid per a tothom" (Los libros de la catarata). Hi intervenen els exalcaldes de Figueres Jordi Masquef i Joan Armangué i l'autor del llibre.

Tal com es recull en el llibre, "la necessitat de repensar i reimaginar la independència de Catalunya és una qüestió pendent des d'octubre de 2017. Els processos judicials en marxa, les presons injustificades dels líders socials i polítics del procés i l'exili del president i altres dirigents ens indignen i ens subleven a la immensa majoria dels catalans".

A "Reimaginem la independència. Un projecte vàlid per a tothom", es fa aquest plantejament: "El procés ha posat a prova la democràcia espanyola i aquesta no ha estat a l'alçada del repte democràtic que li ha plantejat Catalunya. Però hem de passar de la indignació i la impotència a una nova proposta que ens permeti continuar avançat com país".



L'autor, que compta amb una llarga i dilatada experiència política al Congrés dels Diputats, proposa en les pàgines del llibre algunes idees que poden ser útils per a començar a fer un nou camí que ens permeti com a societat no quedar enquistats en el conflicte i cercar les sortides que ens fan falta.