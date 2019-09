AMC-Figueres demana que les infraccions a la zona Oest no quedin impunes

El grup d'Acció Municipal (AMC) de Figueres ha entrat una proposta a l'Ajuntament de Figueres per a possibilitar l'actuació sistemàtica de la Guàrdia Urbana a la zona Oest de Figueres.

La seva petició s'incicia amb una afirmació contundent: "La manca de civisme qüestiona i posa en conflicte l'equilibri entre els drets i els deures individuals amb els drets i deures col?lectius". El grup explica que durant els mesos de juliol, agost i setembre han fet diverses visites als barris de Sant Joan i El Culubret i han constatat un munt d'infraccions que han quedat en total impunitat.

Per aquest motiu, AMC-Figueres ha sol·licitat que el regidor de Serveis Comunitaris Joselín Castellón expliqui en sessió plenària el motiu de la permissibilitat davant aquestes actituds incíviques, i descrigui quines mesures es prendran des de la seva àrea per posar-hi fi. També demanen al regidor de Seguretat Ciutadana Pere Casellas que expliqui en sessió plenària les mesures que es prendran des de la seva àrea per solucionar la problemàtica esmentada. Finalment, Instem a l'equip de govern perquè actuï en carrers de la zona Oest amb la mateixa o més contundència que ho fa en la resta d'espais de Figueres, per la gravetat de la situació en la que es troba el sector de la ciutat al que ens referim.