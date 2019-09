Masquef qualifica de «vaixell a la deriva» l'equip de govern quadripartit de Figueres

El grup municipal de Junts per Figueres qualifica de «decebedor» el balanç dels 100 primers dies de govern quadripartit a la ciutat i lamenta que després d'aquest període l'equip de govern continua ancorat en la «improvisació permanent, la inacció i la falta de projecte». Segons Junts per Figueres, aquests primers 100 dies «el govern municipal ha estat un vaixell a la deriva, incapaç de donar resposta a cap de les necessitats que pateix la ciutat, i només s'ha preocupat d'atendre els seus interessos personals i partidistes en forma d'augment de sous, dedicacions exclusives i càrrecs de confiança», ha manifestat el portaveu del grup municipal, Jordi Masquef.

En aquest sentit, Masquef denuncia que el govern Casellas-Lladó ni tan sols ha presentat encara el seu programa de govern, malgrat el compromís inicial de fer-ho el passat mes de juliol. «La ciutat no es mereix aquest desgovern ni aquest desordre», diu el portaveu de Junts per Figueres, que exigeix al quadripartit que «presenti amb urgència el seu programa de govern o d'acció municipal per a aquests propers quatre anys perquè no podem passar ni un dia més a base d'ocurrències».

Junts per Figueres considera que l'actual «inoperància» governamental és la principal conseqüència d'un pacte de govern a quatre bandes que «es va fer d'esquenes a la voluntat de la ciutadania, sense cohesió ni projecte conjunt i que, una vegada repartides les cadires, s'ha vist que la ciutat passa a un segon terme».

Segons Masquef, «la situació que ha patit aquest estiu Figueres, convertida en un abocador a l'aire lliure, demostra que ni hi ha projecte, ni capacitat de reacció ni iniciativa per resoldre els problemes». «Cent dies després de constituir-se el nou ajuntament, ja es pot afirmar que aquest ha estat el pitjor inici d'un govern en la història recent de la ciutat», ha afirmat Jordi Masquef.

Segons Junts per Figueres, el quadripartit «ha viscut de les rendes de l'anterior govern», amb projectes com l'aparcament de l'antic camp de futbol, la renovació de les butaques del Teatre El Jardí, la urbanització dels carrers Cendrassos o Damas Calvet, l'inici de les obres de la casa natal de Salvador Dalí o la creació de noves places d'agents de la Guàrdia Urbana. «Sense aquests projectes iniciats i impulsats en l'anterior mandat, avui el balanç dels 100 primers dies del quadripartit seria el més similar a un desert», ha assenyalat Masquef.