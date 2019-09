Esquerra Republicana de Vilafant proposa pacificar l'entorn dels centres escolars

Esquerra Republicana de Vilafant aposta per la pacificació de l'entorn dels centres escolars de la vila i així ho ha explicat davant el plenari municipi. Durant la sessió celebrada aquest dimecres 18 de setembres, els republicans ja han presentat el primer pas del projecte que passa per pacificar l'entrada i sortida de l'Escola Sol i Vent on, amb alguns canvis de circulació dels carrers de l'entorn, es restringiria la circulació als vehicles a un tram de 100 metres del carrer Escoles.

El portaveu del grup municipal d'ERC Vilafant, Sergi Palomeras, afirma que amb la mesura "es pretén facilitar l'accés al centre escolar donant seguretat als vianants i reduint el trànsit davant la porta de l'escola".

Després de la presentació de la mesura, els republicans sol·liciten que els serveis tècnics del consistori puguin validar la proposta i, posteriorment, que l'equip de govern la implementi.

"Aquest és un primer pas però apostem perquè la proposta es faci extensiva a la resta de centres escolars on s'estudiïn mesures similars", afegeix Palomeras.

La proposta que s'ha posat a sobre la taula coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, s'emmarca tal com explica el portaveu republicà en "la proactivitat i la proposta continua durant tot el mandat dels projectes i idees que inclou el nostre programa electoral".