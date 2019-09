Josep Jovell: «Continuarem els projectes iniciats, però amb una òptica diferent»

Va obtenir la vara de batlle amb quatre regidors i un equip totalment renovat.

Josep Jovell (Agullana, 1969) es presentava a les segones eleccions municipals, on només ell repetia a la llista. L'estratègia de Junts va donar resultats, i van obtenir l'alcaldia d'Agullana, deixant, a la fins llavors alcaldessa, Marina Gutés, a l'oposició. Jovell ha inclòs Míriam Lladós, de La Llista, a l'equip de govern.



Com s'inicia al món de la política municipal?

L'any 2015 em van venir a buscar per formar part de la llista, i després d'algunes reunions em van proposar encapçalar-la. Tenia clar que, si tenia el suport de tothom, endavant! Llavors, Esquerra venia de tenir cinc regidors, i dos els teníem convergència. En aquells comicis, del 2015, van baixar a tres d'ERC, dos nosaltres i dos la CUP. Tant la CUP com nosaltres ens vam quedar a l'oposició, i vam deixar una majoria simple.

Llavors decideixen repetir el 2019...

Aquesta vegada la idea era tornar-se a presentar. De l'anterior llista només he repetit jo.

Què els porta a canviar tant els membres?

Bé, motius diversos. Però el 2015 veníem d'una llista de gent que ja feia temps que hi era i ara, amb JUNTS, necessitàvem renovar amb persones d'àmbits diferents, sense tenir en compte de quin partit eren. Crèiem que havíem de treballar junts pel poble. Calia un canvi i la gent d'Agullana ho va entendre així.

I els resultats sembla que ho van constatar.

Sí. Esquerra Republicana va baixar de tres a dos regidors. La CUP es va presentar com La Llista i va baixar de dos a un. I nosaltres, que ens vam presentar com a JUNTS, vam passar de dos a quatre.

Com ha sigut el traspàs amb l'anterior equip de govern? Hi ha hagut dificultats?

El traspàs ha sigut correcte. De fet, jo, quan vaig estar a l'oposició, tenia clar que, en un poble petit, tenir gent al davant sense deixar que aportin, no té sentit. Nosaltres volíem un govern de set regidors. Trenta-sis?hores després de saber els resultats electorals, vaig trucar a la Marina [Gutés] i ens vam reunir. Allà li vaig oferir entrar a l'equip de govern, i des de llavors li he fet aquesta proposta diverses vegades, i la resposta sempre ha sigut que no. Vaig fer el mateix amb la regidora de La Llista, i en aquest cas ella ens suma el cinquè regidor de l'equip.

"Hi ha projectes que queden enmig de dos mandats i, si canvia el color polític, es complica?

No t'ho pots ni imaginar. Ni jo que estava a l'oposició era conscient de tot el que hi havia.

"Els tiraran endavant tal com estaven plantejats?

La idea que a vegades es té que, com que ho ha fet un altre, ha d'anar fora, no és la que tenim nosaltres. Volem treballar pel poble. Si ells han fet una cosa que creiem necessària i bona, endavant. Si no, ho parlem. Per exemple, hi havia l'inici de les obres del carrer del Ral, amb 80.000 ? de pressupost i estaven les obres adjudicades. Però ens vam assabentar que hi havia uns problemes d'urbanisme seriosos. Vam fer una reunió convocant-los amb els arquitectes tècnics de l'Ajuntament i els enginyers responsables del projecte, i tothom va veure lògic que no es podia fer, i, per tant, no l'hem dut a terme. ?

També estaven fent obres a l'Asil, oi?

A l'Asil Gomis es va consolidar la nau lateral, un espai diàfan de 90 m?2;. Hi havia un projecte amb uns diners determinats. Ara ja s'ha invertit part d'aquest import i ara en aquest projecte, després d'arranjar tota la nau, no es preveu ni el terra, ni l'aigua, ni el llum, ni els desaigües, ni la climatització. L'antic govern ho va fer i després deia que el poble decidiria què fer-ne. Nosaltres ho veiem al revés. Preguntem primer al poble, i després invertim de la manera que ens han demanat.

Posa exemples clars. Sí que han acabat, però, la urbanització del carrer Albera?

Les obres del carrer l'Albera les hem continuat, i les hem millorat. Ara ja podem dir que estan acabades.

Aquest l'han deixat tal com es definia inicialment?

¦Hem hagut de fer algun canvi respecte al projecte inicial. Hem canviat les voreres vermelles del projecte inicial. Bàsicament perquè tenim tota la zona del nucli antic que està tot fet de la mateixa manera, amb granit. Doncs ara hem de continuar amb tots els canvis de carrers en la mateixa línia. No pot ser que vagis pel carrer i unes voreres siguin de panots, les altres de granit, unes vermelles i les altres de tova catalana. S'han d'homogeneïtzar els carrers i donar la sensació de continuïtat. Un altre canvi respecte al projecte inicial va ser que aquesta obra tampoc preveia el tub de pluvials, i el vam incorporar amb l'obra en marxa. Continuarem els projectes iniciats, però amb una òptica diferent.

Agullana té una escola molt antiga. Com està?

L'escola és un edifici modernista, centenari. Tenim uns 80 alumnes, però tenim un problema greu amb els lavabos. Estem darrere de reunions amb Ensenyament. Els lavabos són vells, antics, s'espatllen, són obsolets i moltes vegades els nens s'aguanten perquè no volen anar-hi. Ja hem tingut un primer contacte amb el Departament, el director de l'escola i l'Ajuntament. Tenim l'objectiu clar de fer els lavabos. A ells els correspon per competència, però, si cal, ho farem nosaltres. Només demanem que hi hagi un projecte fet. La mainada de l'escola no pot estar més temps sense tenir uns lavabos en mínimes condicions.

Què li falta a Agullana?

A veure, estem al lloc que estem geogràficament...

És un inconvenient?

Hi ha una població censada de 840 habitants, però potser tens 100 persones més que no estan controlades, de diferents orígens, que un dia hi són i l'endemà ja no, o hi passen una temporada i no ho saps. Estem molt a prop de la Jonquera, a tres quilòmetres, menys de tres minuts en cotxe, i cal que tinguem cura que el que passa allà no ens arribi.

És la principal prioritat per a la gent?

Som un poble petit. Principalment, la gent el que vol és que el carrer estigui net i cuidat, un cementiri que estigui bé i que els escoltis quan t'han d'explicar alguna cosa.