L'Ajuntament de Borrassà completa les obres d'ampliació de l'escola

L'Ajuntament de Borrassà, durant l'estiu, ha dut a terme diverses actuacions de remodelació i millora a l'escola Sant Andreu per posar a punt aquest centre de cares al curs que és a punt de començar. Els treballs completen el projecte d'ampliació, amb la construcció de dues noves aules, que es va endegar l'any passat. Les feines les ha fet la brigada municipal

Les actuacions realitzades són la construcció d'una vorera d'accés a les aules noves per fer més directa l'entrada dels alumnes més petits als seus llocs d'estudi; s'ha reordenat l'espai de jocs, retirant els que havien quedat obsolets i posant-ne de nous adaptats a la normativa actual; s'ha canviat la sorrera de lloc i s'ha posat davant de les aules noves ja que és un espai per jugar destinat a la mainada més petita; s'ha situat la pèrgola per fer ombra al costat de l'espai de jocs on hi ha els nous gronxadors i la resta d'elements creant un nou indret de lleure pels nens i les nenes; s'ha tallat l'herba i s'han fet diverses feines de manteniment habituals que, periòdicament, ja es duen a terme al llarg del curs escolar; i altres per cobrir les necessitats de l'inici de curs.

L'escola començarà les classes el dijous, 12 de setembre, amb 69 alumnes matriculats i 9 mestres. Del total d'alumnes, 13 cursaran els estudis de segon cicle d'educació infantil: 7 alumnes que s'incorporen al centre faran P3, 3 aniran a P4 i 3 més a P5. A primària hi haurà un total de 56 nens i nenes: 8 cursaran primer; 7, segon; 15, tercer, que serà el grup més nombrós aquest curs; 7, quart; 6, cinquè i 13, sisè.

La directora del centre, Mireia Juncosa, explica que "el projecte interdisciplinari que es farà al llarg de tot el curs s'ha titulat "Fem el cim". Tractarà sobre cims i muntanyes i, paral·lelament s'anirà creant un espai d'escalada horitzontal homologat, com una mena de rocòdrom, en una paret exterior del centre, que tindrà 2,30 d'alçada i s'afegirà als elements de joc que hi ha en el col·legi".

Juncosa afegeix que "hi haurà també el projecte "El mestre per un dia", en què els pares participaran d'activitats a l'escola o bé parlant de la seva feina, ensenyant a elaborar algun plat de menjar, entre altres; i la festa escolar oberta a les famílies, aquest curs, serà la de Nadal".