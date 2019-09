El jutjat deixa un pas de judici l'exalcaldessa de Figueres per desobediència arran de l'1-O

El jutjat d'instrucció 6 de Figueres ha acordat seguir amb el procediment obert contra l'exalcaldessa de Figueres, Marta Felip, per un presumpte delicte desobediència arran de l'1-O. El magistrat ha dictat la interlocutòria i ha traslladat el cas a la fiscalia i a les acusacions perquè formulin els seus escrits d'acusació i que en un termini de deu dies sol·licitin la celebració d'un judici. Segons recull la resolució, Felip va permetre l'obertura de quinze locals municipals tot i que sabia que el Tribunal Constitucional havia prohibit la celebració del referèndum. El magistrat considera que Felip va participar de manera "activa" i de "direcció" en el desenvolupament de l'1-O. En aquest sentit, cita diverses piulades on l'exalcaldessa detallava espais que hi havia oberts i que la seva actuació, com al·legava la seva defensa, no es va limitar a fer una carta "de naturalesa privada i simple valor polític" de suport a la celebració del referèndum.