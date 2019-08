Els usuaris de la carretera de Castelló a Vilanova i Peralada reclamen la seva millora

Un accident de trànsit sense ferits i que va acabar amb un comunicat amistós per a les assegurances per part dels dos conductors implicats ha tornat a posar damunt la taula el problema de la perillositat de la carretera que uneix Castelló d'Empúries i Peralada passant per Vilanova de la Muga.

El sinistre va tenir lloc dimecres de la setmana passada a mitja tarda, quan un turisme i una furgoneta que avançaven un grup de ciclistes van haver de frenar en sec en trobar-se de cara una motocicleta que circulava «amb un evident excés de velocitat», segons els testimonis presencials. La furgoneta va acabar fregant el turisme sense que el fet tingués més conseqüències. Pere Rodríguez, un dels conductors, explica que «aquesta carretera és molt transitada i situacions com aquesta són molt habituals. És evident que hi ha gent que circula massa depressa, però també ho és que no està en prou bones condicions per al trànsit que ha de suportar».

La millora de la GIV-6043, de la qual n'és responsable la Generalitat, fa temps que està en el punt de mira dels respectius ajuntaments de Castelló i de Peralada, que han demanat aquesta millora. Els respectius alcaldes, Salvi Güell i Pere Torrent, s'han reunit en diverses oasions amb els responsables de Carreteres sense que la seva petició hagi tingut resposta positiva fins ara.

En ser un vial d'enllaç entre la costa i l'interior, a més de connectar la C-260 amb l'N-260, acaba sent també un camí molt utilitzat pels ciclistes, la qual cosa augmenta la seva perllositat perquè no hi ha voral de seguretat. La colla de la Pedalada, formada per un grup d'empordanesos aficionats que es troben cada cap de setmana, reconeix que «massa sovint tenim ensurts quan passem per aquí, però també és cert que hi ha ciclistes que haurien de tenir més seny i prudència».