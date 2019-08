Apareixen problemàtiques per la manca d'aparcament de caravanes

La setmana passada la Policia Local de Roses va desallotjar un gran nombre de caravanes instal·lades a l'aparcament de l'antic Caprabo, a l'entrada del municipi, i l'empresa de capital mixt RosesNet en va fer la neteja posterior.

Joan Plana, regidor de Seguretat de l'Ajuntament rosinc, explica que «el problema ve quan s'acumulen tantes caravanes en un espai que no està habilitat perquè no tenen els serveis d'aigües grises ni d'escombraries». Per això, «tot i que l'aparcament en qüestió és un terreny privat, hi havia un gran descontrol». El regidor explica que dies abans «s'havien dut a terme tasques de vigilància per comprovar que no aboquessin res i únicament fos una activitat d'aparcament», però finalment van optar per contactar amb el propietari dels terrenys per tal solucionar el problema «els vam demanar que ho tanquin. De moment, hem col·locat tanques de la brigada per evitar l'accés o retorn d'aquests vehicles, però aquestes han de ser substituïdes per algun tancament que anirà a càrrec dels propietaris».

Aparcaments de caravanes

De fet, les caravanes poden aparcar a l'espai públic, sempre que respectin els senyals, sense cap altra restricció. Plana assenyala que «és dificil controlar l'activitat de caravanes i autocaravanes perquè aparquen on volen i l'única cosa que podem vigilar és que no aboquin aigües grises».

A l'entrada de Roses existeix, ara per ara, un aparcament regulat d'una empresa privada destinat únicament a aquests tipus de vehicles. Aquest espai està dotat de seixanta-set places, i té serveis com electricitat, aigua o abocament d'aigües residuals. Però durant aquest estiu tot sembla indicar que hi ha hagut més demanda que oferta. L'alternativa regulada, doncs, seria un càmping.

Ara, queda esperar veure on aparcaran les autocaravanes i caravanes que no vulguin assumir els costos d'un càmping i trobin l'aparcament privat de l'entrada ocupat.