Finalitza un grup del programa Treball i Formació amb èxit d'inserció laboral

L'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà dona suport al Programa Treball i Formació. Aquesta iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu té com a objectiu contractar persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació (línia PANP), siguin beneficiàries de la RMI (línia PRMI) o bé que siguin dones aturades de llarga durada (línia DONA).

El programa ha facilitat feines de peó de brigada, jardineria, auxiliar d'arxiu, agent cívic i auxiliar de la llar, que s'han desenvolupat en diferents ajuntaments de la comarca. Els responsables i tècnics de l'àrea del consell comarcal expliquen que aquest programa suma èxits en cada edició, doncs «molts dels participants acaben trobant feina». També emfatitzen que per alguns dels participants, la iniciativa ha servit per reenfocar l'àmbit laboral amb l'objectiu de trobar noves oportunitats.

El passat 30 de juliol van finalitzar setze contractes de sis mesos que es van realitzar en el marc del programa. Tres dels participants van finalitzar els seus contractes sense exhaurir-los en trobar noves feines que els hi garantien una millor situació laboral i millors expectatives de futur. Aquests llocs de treball els han trobat gràcies al programa, perquè han anat a treballar en empreses de la comarca amb una activitat similar a la que realitzaven. Set dels participants han trobat una feina de relleu que han començat al finalitzar el contracte i cinc els ha contractat l'Ajuntament al qual prestaven servei en el marc del programa. Dos treballadors han trobat feina en altres àmbits.

Pel que fa a la resta han finalitzat el contracte havent après noves competències i obtingut les eines necessàries per poder encarar millor la seva inserció al mercat laboral. Totes les persones beneficiàries del programa Treball i Formació S'han impartit mòduls de formació de fins a 60 hores en matèries de Comunicació i Treball en equip que han permès als participants adquirir nous coneixements que milloraran la seva ocupabilitat.

El programa compta amb la figura d'un coordinador que s'encarrega de l'aprofitament del programa per part dels participants. Posteriorment acompanya als beneficiaris en la seva futura inserció al món laboral, proporcionant-los noves eines per la recerca de feina i assessorant-los en llocs de treball que encaixin amb els seus perfils, a més de derivar-los al servei del Club de Feina del Consell Comarcal de l'Alt Empordà on igualment es dona suport a la recerca de feina se'ls ajuda a crear un currículum vitae.