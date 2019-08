Disminueixen els problemes de circulació a la platja de la Rubina a Castelló d'Empúries

Durant l'estiu es poden veure els cons de la policia local del municipi a les vores dels camins de circulació de la Rubina. Enguany, l'alcalde, Salvi Güell, explica que «no s'han detectat tants problemes de mobilitat». Segons dades del consistori, l'accés a la Rubina no s'ha hagut de tallar cap dia i ha tingut una circulació correcta.

Aquest any, s'ha reforçat la senyalització de la prohibició d'aparcar a l'entrada de la platja perquè els vehicles no obstaculitzessin el trànsit. Fins ara no s'ha posat cap multa i la Policia Verda només ha actuat per activitats de pesca en horari incorrecte o activitats fora de la zona habilitada, com la presència de gossos.