L'incivisme i les queixes veïnals obliguen l'Ajuntament de Roses a tancar un pipí can

L'Ajuntament de Roses ha anunciat el tancament del pipí can adjacent a la zona esportiva a causa dels actes incívics que l'afectaven i que han provocat nombroses queixes veïnals. L'espai estava destinat a l'esbarjo dels gossos dins d'un perímetre limitat amb tanques de fusta per tal que els animals poguessin entrar-hi sense estar lligats.





?? Com a conseqüència de les queixes veïnals, provocades pel mal ús de la instal—lació del pipi can?? i per comportaments incívics ????@AjRoses ha decidit desmuntar el pipi can adjacent a la zona esportiva. Disculpeu les molèsties. pic.twitter.com/Umy33SiUFz