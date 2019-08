L'Empordà és un espai ideal per a promoure activitats lúdiques amb «e-bikes»

Aquesta gran plana envoltada de muntanyes que és l'Empordà, convida a planificar rutes cicloturístiques destinades a tots els públics. De fet, té molt bones condicions per a la pràctica del BTT gràcies a la seva diversitat orogràfica i de paisatges. Al mig hi ha la plana empordanesa, amb els aiguamolls, travessada per moltíssimes pistes i camins per poder accedir als camps, o que antigament s'utilitzaven per comunicar-se entre pobles, tot això decorat amb suaus turons per contemplar les vistes. Aquestes característiques ens permeten unes rutes lleugeres, per a principiants o senzillament per a poder anar agafant fons fent llargs quilòmetres. A la plana l'abraça la cua dels Pirineus, des del cap de Creus, l'Albera, la serra de Rodes, les Salines, el Bassegoda fins a la Mare de Déu del Mont. Una orografia que ens permet proposar unes rutes més avançades, amb desnivells més importants i descensos que requereixen tècnica.

Tot plegat, permet gaudir de racons i paisatges magnífics mitjançant una gran varietat de rutes; des de l'eix Cicloturístic Figueres-Roses, la ruta de l'Escala-Empúries al Fluvià, la cicloturística del Fluvià, la de Peralada-serra de l'Altrera, la ruta dels Aspres d'Empordà, l'itinerari megalític de Capmany, el camí natural de la Muga, rutes de BTT a Llançà, una altra a Sant Pere Pescador, dos senders pel Parc Natural de Cap de Creus des del Port de la Selva i des de Roses, una selecció de trenta-tres rutes del Centre BTT Salines-Bassegoda, i la ruta dels estanys de Castelló d'Empúries. A més, l'Empordà compta amb els GR, el Camí de Sant Jaume i és la primera destinació catalana de la xarxa cicloturística transfronterera Pirinexus.

Empordà Lovers

A la comarca de l'Alt Empordà ha nascut una start-up que ha volgut crear un producte a través d'una matèria primera excel·lent: l'Empordà. «Nosaltres creiem que el territori ens dona una matèria primera brutal comparada amb la resta de Catalunya i del món. Aquesta matèria primera es pot ensenyar i es pot gaudir d'una manera diferent». En Pau Juanola i en Xavier Díaz són dos enamorats de l'Empordà «de les seves valls, les seves platges , les seves muntanyes, del seu tot!»

Ja feia molt temps que en Xavi i en Pau tenien el neguit per donar a conèixer el seu territori als turistes i també als amics, coneguts i gent de la comarca. «Tenim un territori molt gran, i pots anar-hi en furgoneta, però on està la gràcia?» Per això van pensar que la millor manera era en bicicleta. Però no tothom sap els camins per poder-hi anar, o no tenim prou forma física per anar fins a Sant Pere de Rodes, Puig Neulós o fer 30 quilòmetres per l'Empordanet. Fa un parell d'anys, «en Pau, que va molt en bicicleta, es va adonar que hi havia un salt qualitatiu en el món de la bicicleta elèctrica. Hi havia una tendència molt potent, sobretot als països del centre i nord d'Europa». Els emprenedors d'aquesta start-up expliquen que a aquests països hi ha molta activitat en el medi natural amb aquests tipus de vehicles. Per això, «si pensem en la gent que ens visita, utilitzen molt la bicicleta elèctrica, i quan venen aquí ja estan acostumats a utilitzar-la i poden demanar serveis d'aquests tipus».

Les primeres passes d'aquests enamorats de l'Empordà va ser fer un estudi de mercat, on van concloure que a Catalunya no existia aquesta proposta amb guia, més enllà del lloguer de bicicletes elèctriques. Sí que van trobar experiències a Austràlia, Centreeuropa o Canàries. «No volíem passejades ni lloguer de bicicletes, sinó crear un producte exclusiu. Acompanyem, posem guia i fem grups petits, per tenir el mínim impacte al territori i que es pugui gaudir d'una experiència i conèixer el patrimoni natural, cultural i artístic». D'aquesta manera, Empordà Lovers uneix la passió pel territori, per l'esport i la riquesa de les dues comarques.

L'empresa de nova creació tendeix a buscar el turisme actiu i sostenible, aquell que no depèn de temporada. I és que el turisme actiu i el turisme de natura són el que estan en auge a Catalunya. La sostenibilitat i la potenciació del producte local resulta substancial en aquesta start-up.

L'energia que utilitzen per a carregar les bicicletes és neta, i prové d'una comercialitzadora d'energia d'origen 100% renovable del Pla de l'Estany. L'equipació també es fa a una empresa d'Olot, amb una qualitat de productes ciclistes molt alta. Alhora, col·laboren amb iniciatives socials del territori.

Tot just fa un mes que han iniciat la seva activitat a la comarca, i fins ara, el seu públic potencial han sigut principalment americans i alemanys d'uns cinquanta anys de mitjana, amb poder adquisitiu relativament alt. Per ara, no han tingut sol·licituds d'empordanesos. «La gent del territori no està acostumada a pagar diners per gaudir d'una experiència perquè li ensenyin casa seva, malgrat que alguns no la coneguin», però és clar que no és el mateix pedalar amb una bicicleta normal, encara que sigui d'alta gamma, que amb una elèctrica. «No impedeix que s'hagi de pedalar, però et dona l'assistència per poder aixecar el cap i gaudir del paisatge, socialitzar i crear vincle amb els companys de pedals».

La bicicleta elèctrica, doncs, redueix la diferència física entre els ciclistes mitjançant el motor «el que no pot fer és tenir la tècnica».

Les rutes que proposen des d'Empordà Lovers són itineraris coneguts per la gent que surt habitualment. «També n'hi ha que hem descobert a mesura de programar rutes i buscar alternatives segons els nivells que necessitem: avançades, intermèdies i fàcils». Però el gran problema a l'hora de planificar les rutes que oferiran és que l'Empordà té infinits llocs potencials per visitar, «S'ha de partir del més conegut, el que turísticament pot cridar més l'atenció». El que tenen clar, seguint en la línia d'una oferta ambientalment respectuosa, és l'ús d'itineraris ja existents. Una de les prioritats és no malmetre el territori ni crear impacte, o generar el mínim possible. Per això, els grups són d'un màxim de sis participants i el guia.