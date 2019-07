ERC demana més neteja al passeig de Riells arran de les queixes dels comerciants

Durant el ple d'ahir a l'Escala, ERC va posar sobre la taula la neteja del Passeig de Riells. En el torn de precs i preguntes, Estrems va explicar que diversos comerciants de Riells han manifestat, a membres d'ERC, el malestar davant d'un espai mancat de neteja. Segons els republicans, s'ha comprovat durant diferents dies al matí, i no hi han trobat el personal de neteja malgrat que estava brut. «És una de les zones més turístiques i no pot ser que tingui imatge de deixadesa. Si ens creiem que l'Escala exerceix de capitalitat del mig Empordà, hem de mantenir una imatge d'excel·lència en tots els sentits. Els comerciants ho agrairan i els visitants, també». ERC també va demanar les rutines de neteja de la zona durant l'estiu i va sol·licitar que s'intensifiquessin, sigui quina sigui la freqüència.