El servei d'escombraries de Figueres, pendent de la resolució del Tribunal de Contractes de Catalunya

Nou entrebanc per a l'adjudicació del nou contracte d'escombraries de Figueres. Les tres empreses finalistes del concurs han presentat recurs contra l'adjudicació del servei davant del Tribunal de Recursos Contractuals de Catalunya i al ple d'aquest dilluns l'Ajuntament ha ratificat el decret d'alcaldia que va resoldre lliurar a l'ens l'expedient i els informes elaborats pels serveis tècnics. El mes de maig el consistori va aprovar l'adjudicació per 5,9 milions d'euros (MEUR) després que el mateix tribunal desestimés els recursos presentat per dues de les empreses contra l'acord de classificació. L'Ajuntament, aleshores amb Jordi Masquef (PDeCAT) al capdavant, va decidir tirar endavant el concurs, que ara queda de nou aturat. Des de l'equip de govern ja han avançat que estan estudiant possibles solucions per reforçar el servei mentre la situació no es resolgui.

Les empreses finalistes del concurs d'escombraries de Figueres, FCC Medio Ambiente S.A, la UTE GBI Serveis, SAU i Sersall 95 i CESPA, han recorregut l'adjudicació del servei, concedida a la UTE Romero Polo-Valoriza el mes de maig per valor de 5,9 MEUR. El litigi va començar fa mesos quan dues de les empreses van presentar recurs contra l'acord de classificació de les proposicions, que situava Polo-Valoriza com a guanyadora.

El cas va arribar al Tribunal de Recursos Contractual de Catalunya, que el març va resoldre desestimar els recursos presentats. Per això, l'anterior equip de govern va decidir tirar endavant l'adjudicació del servei, que ara queda de nou aturada.

Al ple d'aquest dilluns s'ha ratificat el decret d'alcaldia que resolia remetre al tribunal l'expedient de contractació així com els informes elaborats pels serveis tècnics en relació als recursos.

La situació pot tardar mesos a resoldre's i pot suposar o bé una nova desestimació dels recursos o que el concurs s'hagi de tornar a fer. Per això i a l'espera de la resolució, l'actual equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ja ha anunciat que està estudiant possibilitats per poder reforçar el deficitari servei que des de fa temps presta –de manera prorrogada- l'actual concessionària.