Roses ultima el projecte de museu al castell de la Trinitat

Un dels espais amb els elements que s'han instal·lat per mostrar la seva història i la de Roses.

Un dels espais amb els elements que s'han instal·lat per mostrar la seva història i la de Roses. MONTSE MINDAN

L'Ajuntament de Roses està ultimant la museïtzació del castell de la Trinitat (XVI) on es treballa per donar a conèixer la història de la població i de la fortificació des d'aquest espai. L'alcaldessa, Montse Mindan, i regidors del govern van visitar ahir els treballs. L'alcaldessa va avançar que s'espera que al setembre es portin a terme unes jornades per mostrar el resultat. S'hi ha invertit 625.000 euros.

Mindan avançava després de la visita que estan satisfets i que el proper mes de setembre «es proposaran uns dies de portes obertes per poder-ho inaugurar amb tothom qui ho vulgui».