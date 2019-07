El govern de Figueres intensificarà la pressió a l'incivisme i posarà ordre a la tramitació de les sancions

El Govern municipal de Figueres vol posar ordre a l'incivisme que pateix la ciutat i per això intensificarà la pressió sobre les actuacions incíviques. A més, posarà ordre en la tramitació de les sancions. I és que una part important de la sensació d'incivisme que hi ha a la ciutat neix de la poca diligència política que hi ha hagut fins ara a l'hora d'executar les sancions imposades als diferents infractors.

Com a exemple, en el darrer any, es van posar 142 sancions per incivisme de les quals només se'n van executar un 12,5% (18), mentre que encara n'hi ha 70 (el 50%) per tramitar i n'han caducat un 19% (27).

Des del Govern municipal, a més d'agilitzar l'execució de les sancions, es pretén intensificar la pressió sobre els actes incívics, especialment relacionats amb l'espai públic. Pel vicealcalde Pere Casellas "És inaudit aquesta deixadesa de l'anterior govern a l'hora de tramitat les sancions d'incivisme quan tothom està d'acord que l'incivisme és un problema a la ciutat. És injustificable que només s'hagin cobrat el 12% de les multes. Cal posar ordre també en això. Però més enllà de revertir aquesta deixadesa administrativa, intensificarem la lluita contra l'incivisme per tal que els incívics sàpiguen que a partir d'ara, qui malmet l'espai públic, tindrà una sanció i que no dubtin que es cobrarà".