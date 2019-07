Un acte vandàlic a Colera dificulta el bany a la gent gran

L'Ajuntament de Colera va denunciar la setmana passada, a través de les seves xarxes socials, que havien patit un acte vandàlic a la platja. A la publicació, el consistori afegia que n'havien posat al corrent els Mossos d'Esquadra per tal de saber-ne els culpables.

Al matí, a la platja de Colera, els veïns i veïnes del municipi van trobar una instal·lació improvisada i no permesa d'una taula i unes cadires a pocs metres dins l'aigua de la platja. Aquesta hauria sigut una bretolada d'estiu si no fos perquè també van trobar trencada la barana de suport d'accés a l'aigua, utilitzada diàriament per la gent gran i persones amb mobilitat reduïda.