Els usuaris de Renfe es queixen d'alguns retards i d'incertesa en els horaris de la vaga

La vaga de Renfe ha causat incertesa en alguns usuaris, que s'han queixat de problemes i retards en els trens, tot i això, l'aturada no ha provocat grans afectacions al servei i els serveis mínims s'han complert, segons fonts de l'empresa.

A l'estació de Sants, la Marian, una usuària que venia de Saragossa per agafar un avió s'ha trobat amb "una mica de retard amb el tren de rodalies que va a l'aeroport" i afirma que això l'hi ha provocat "certa incertesa", tot i que confia en no perdre l'avió. Aquesta mateixa incertesa també la destacava en Toni, que, tot i que de moment no l'hi ha afectat la vaga, afirmava: "he de tornar cap a Calafell i no sé els horaris". Amb la jornada de vaga, els sindicat CCOO reclama més llocs de treball, menys hores de jornada laboral i que es consolidi el salari.

La vaga, convocada per Comissions Obreres, té com a objectiu demanar més contractacions a l'empresa, una reducció de la jornada laboral i la consolidació salarial pels seus treballadors. Per tal d'aconseguir-ho, el sindicat afirma que si l'empresa no afronta les reivindicacions del personal, les mobilitzacions podrien seguir durant l'estiu.

Fonts de l'empresa afirmen que el seguiment de la vaga ha estat del 6%, xifra que consideren molt baixa. Aquesta xifra contrasta, però, amb la que dóna l'organització, que és del 70% dels treballadors que podien fer vaga a Catalunya. Des del sindicat, però, es queixen que hi ha hagut molt pocs treballadors que han pogut fer vaga a causa del que considera uns "serveis mínims molt abusius" i que hi ha molta gent de baixa o de vacances.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya han establert, com a serveis mínims, el 66% del servei en hora punta (de 6.00 a 9.30 h i de 17.00 a 20.00 h) i un 33% la resta del dia. Els trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat funcionaran amb un mínim del 72% del servei i els d'Avant un 65%.