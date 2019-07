Ciutadans Figueres qüestiona que el ple perdi competències per evitar la transparència

"És un atropellament als drets de representació política que el govern quatripartit decideixi treure competències al ple municipal per no haver de donar explicacions públiques d'assumptes de gran transcendència". Amb aquestes paraules el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha volgut manifestar el seu malestar per la decisió que aquest matí han pres ERC, PSC, Canviem i Guanyem i que afecta directament a la transparència de la gestió pública, "que si ja era poca fins al moment, ara encara serà menor".

El portaveu liberal ha criticat que socialistes i independentistes hagin decidit retirar exactament les mateixes competències que el 2016 van exigir que els fossin retornades al ple després de molt d'esforç de Ciutadans i la resta de partits de l'oposició, com ERC, que ara que governa la ciutat "està realitzant l'exercici d'hipocresia política característic del nacionalisme en fer tot el contrari del que demanava quan era oposició: ho vam veure amb l'increment de sous que es van aprovar la setmana passada i que eren igual als que van votar en contra el 2015 quan estaven en l'oposició i l'hem vist avui amb la retirada de competències". "No entenem com els nous partits com Canviem es presten submisos a aquestes pràctiques opaques de la vella política", ha indicat Amelló.

Per Amelló, la retirada de competències al ple municipal suposa sostreure del debat públic qüestions que afecten a tots els ciutadans, com els preus públics. A partir d'ara "quan el govern decideixi modificar els preus, els veïns no podran protestar a través dels seus representants ni evitar l'increment", tampoc es discutiran en ple els expedients d'expropiació forçosa, ni els expedients sobre protecció de la legalitat urbanística, ni els contractes d'obres, subministraments, serveis, així com tampoc passaran per ple l'aprovació de projectes d'obres i serveis de contractació o concessió ni la celebració de contractes privats i adjudicació de concessions sobre béns de la corporació.

"Amb el que han fet avui haurien de saltar totes les alarmes perquè el quatripartit ha donat un cop a la transparència i dificultat el control de l'acció de govern, el clientelisme i l'endollisme que pogués donar-se", ha puntualitzat Amelló, qui considera que el quatripartit, "per evitar mostrar les seves fissures i fragilitat en públic" prefereix buidar el ple de contingut i evitar el debat que posi en evidència les seves discrepàncies. "Aquest matí l'extrema esquerra nacionalista i reaccionària ha aprovat menys transparència, menys debat, menys participació, menys democràcia i menys ciutadania", ha finalitzat.