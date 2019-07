Sònia Martínez presidirà el Consell amb el suport dels socialistes

Aquest migdia ha tingut lloc el Ple de constitució del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. La nova presidenta de l'ens comarcal, Sònia Martínez, ha obtingut els vots dels consellers de Junts per Catalunya (15) i els de la Candidatura de Progrés (5), reeditant així el pacte amb els socialistes.

Martínez, que pren el relleu de Montse Mindan, ha recordat al seu mentor polític, Jordi Cabezas, i ha explicat que vol seguir la seva línia per situar el Consell com a referent comarcal i que «tot el que afecta la comarca, afecta el consell». A més, ha esmentat els projectes que estan sobre la taula i que es tiraran endavant en aquest mandat, entre altres, el Centre d'Animals, l'assistència tècnica a municipis, l'augment de serveis per a l'atenció de persones desfavorides o la necessitat formativa de la comarca.

Pere Moradell, portaveu dels socialistes a l'ens comarcal, ha felicitat Martínez, alhora que ha agraït als expresidents Roquer i Mindan la seva bona disposició durant l'anterior mandat «perquè pensaven més en la comarca que en altres fets». Moradell ha ofert lleialtat a l'equip de govern, deixant clar que l'objectiu prioritari del Consell és la comarca, els seus municipis i la seva gent.

Pel que fa al candidat d'ERC, Salvi Güell, ha cedit la paraula a Etna Estrems, portaveu del grup a aquesta institució. Segons Estrems, el Consell resta «ancorat amb el pacte del 2007» i el considera «un pacte obsolet». La portaveu d'ERC recorda que des de llavors «els republicans hem passat de cinc a onze consellers». Davant l'acord entre Candidatura de Progrés i Junts per Catalunya, Estrems ha criticat la falta de representativitat, i apunta que els consellers sobiranistes són vint-i-sis de trenta-tres. Per això reclama que JxCat governi en minoria i no amb el suport dels socialistes.

D'altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Maria Bernils, ha recordat a Estrems que aquest pacte no funciona des del 2007 sinó del 2003, i que ha sigut un «Pacte de gestió» que ha funcionat de manera satisfactòria. Pel grup de Junts, aquesta nova etapa ha de predominar la «responsabilitat, la dedicació i l'empatia».

A les votacions, ERC ha presentat a Salvi Güell obtenint onze vots i Ciutadans a Serafín Pérez, amb un sol vot, mentre que els socialistes s'han abstingut de presentar candidat.

Avui també han pres possessió els 33 consellers i conselleres comarcals pel mandat 2019- 2023.

Cares conegudes entre el nombrós públic, el senador Jordi Martí, els diputats provincials Pere Casellas, Jordi Masquef i Montse Mindan, l'alcaldessa de Figueres Angès Lladó o el republicà rosinc Joan Plana, entre altres. Com ja es va viure en els plens d'investidura dels municipis, els consellers de Junts per Catalunya han «promès per imperatiu legal», tot i que Josep Maria Cervera, president de l'Associació de Municipis per la Independència, ha reeditat la fórmula de l'ANC, i els republicans hi han afegit el seu «compromís amb els valors de la República Catalana».