Els representants de l'Alt empordà queden fora de les vicepresidències de la Diputació

L'equip de Govern de la Diputació de Girona, presidit des de la setmana passada per l'alcalde banyolí Miquel Noguer, ha donat a conèixer les vicepresidències i les comissions per al mandat que ara comença. Cap dels diputats de l'Alt Empordà forma part d'aquesta primera llista de càrrecs. Aquesta representació comarcal compta amb Jordi Masquef i Montse Mindan (Junts per Catalunya) i Joan Fàbrega (ERC), a més del socialista Pere Casellas.

El llistat de vicepresidències i delegacions queda constituït de la forma que es detalla a continuació:

Vicepresident primer: Pau Presas , president de la comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

, president de la comissió d'Hisenda, Promoció Econòmica i Cooperació Local. Vicepresident segon: Albert Piñeira , president de la comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació.

, president de la comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. Vicepresidenta tercera: Maria Puig , presidenta de la comissió d'Acció Social.

, presidenta de la comissió d'Acció Social. Vicepresidenta quarta: Maria Àngels Planas, presidenta de la comissió de Territori i Sostenibilitat.



El vicepresident primer Pau Presas serà el president accidental en absència del seu titular i/o en el seu defecte els següents vicepresidents.

El portaveu de l'equip de govern serà el vicepresident segon Albert Piñeira.

El ple del cartipàs es celebrarà el dimarts 23 de juliol, a les dotze del migdia, on es donarà a conèixer com queden les delegacions tant dels organismes autònoms, patronats i altres ens dependents, així com altres delegacions de la mateixa corporació. En aquest apartat es preveu que els diputats alt-empordanesos puguin obtenir alguna de les delegacions. L'exalcalde de Figueres i actual cap de l'oposició municipal, Jordi Masquef, sona amb força com a ponent d'Esports. En l'anterior mandat, l'aleshores alcaldessa de Figueres Marta Felip va ocupar la vicepresidència del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona.