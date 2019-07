SOMEC considera que l'acord programàtic de govern a Castelló és «molt deficient»

Uns dies després de la presentació de l'acord de govern dels grups ERC i CUP, que lideraran l'Ajuntament de Castelló d'Empúries durant el període 2019-2023, el grup SOMEC ha volgut expressar una opinió «molt negativa» de l'acord programàtic de govern. El grup, que està a l'oposició amb dos regidors al plenari (Agustí Ayats i Elena Iglesias), considera legítim l'acord entre les llistes de Güell i Basí, tot i que s'indignen davant la lentitud en el procés d'activació del consistori.

Respecte a la qüestió formal del document titulat «Acord programàtic», i emès per ERC i CUP, els membres de SOMEC expliquen que s'especifiquen els principis bàsics que han de regir la política municipal, però que en cap cas veuen la concreció real de cap proposta. A més, apunten que és un text molt ambigu i redactat de manera deficient. «Si tenim en compte que en el punt novè aposten per fomentar el coneixement i l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, els subscriptors d'aquest acord haurien d'haver tingut més cura en la seva redacció», explica el portaveu Agustí Ayats, que lidera el grup després de la mort recent de Nicola Bruzzese, que havia estat cap de llista a les eleccions municipals.

Falten accions a Empuriabrava



Pel que fa als continguts del document en si, afirmen que detecten una manca de propostes en relació amb els problemes de seguretat, incivisme i mobilitat, així com tampoc veuen que es vulgui fer front al relleu generacional que ha d'afrontar la Policia Local.

A més d'això, consideren que al programa redactat pel govern li falten accions concretes per promocionar Empuriabrava, que és el motor econòmic del municipi, a part d'altres que s'haurien d'emprendre al Masnou, Castelló Nou i el Sector Puigmal.

Pel que fa a les inversions, des de SOMEC expliquen que encara no saben en quines accions invertirà recursos l'actual govern, ja que en el document que han fet públic no en consta cap. Per a ells, és necessari afrontar problemàtiques com la remodelació del passeig Sant Mori, la substitució dels ponts de trànsit rodat de la Marina d'Empuriabrava, estudiar la viabilitat de la construcció d'una dàrsena al sector Flamicell o acabar l'anella esportiva del poble, entre altes.

«La CUP no ha fet un bon pacte»

Després de l'anàlisi de l'esborrany de cartipàs, el grup de l'oposició també afirma que, segons el seu parer, la CUP ha entregat el seu suport a ERC a canvi de «poca influència», ja que «si realment apostaven per incidir en polítiques socials i de participació, no han aconseguit un bon acord perquè han estat relegats fins a la segona tinença d'alcaldia, i les competències assumides no els donen facilitats per incidir-hi».

Fent referència a la falta d'accions concretes que es deriva del document, Ayats conclou l'anàlisi dient que «la millor manera de no cometre errors és no fer res».