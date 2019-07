Canalitzem Empuriabrava, el naixement d'una associació per promoure la identitat

Canalitzem és una associació sociocultural d'Empuriabrava, sense ànim de lucre, apolítica i amb la voluntat de sumar i construir positivament. Van començar a fer passes a l'abril i des de llavors ja són una desena de persones les que estan dedicant part del seu temps lliure a fer propostes per posar en valor la localitat. Paola Bagna i Victòria Fuentes són dues membres de Canalitzem, «som de les primeres generacions d'Empuriabrava. La que l'ha vist créixer i desenvolupar-se. Molts de nosaltres hem estat temps fora, estudiant, treballant, i tornem a Empuriabrava, amb inspiració i referències d'altres llocs».

Segons l'associació, l'urbanisme d'Empuriabrava és diferent a altres localitats de la comarca; no té un centre històric, ni espais públics de trobada definits o consolidats. «Potser el passeig sota les voltes (Sant Mori) havia estat un gran eix de trobada fa alguns anys, però pensem que, avui, una associació pot ser una bona eina per crear xarxa i diàleg entre veïns i veïnes».

Constaten que Empuriabrava ha canviat i ja no és només un lloc turístic. Un dels objectius de Canalitzem és fer valer la diversitat del lloc. Per això, entre altres accions, l'associació va dissenyar samarretes que volien –amb simpatia, humor i ironia– destacar les diferents zones, amb frases com «Manhattan és també a Empuriabrava», «Els canals seran sempre nostres» o «Puigmalamente».

Potencial i alternatives

Els membres de Canalitzem apunten que Empuriabrava és un lloc amb potencial, però «potser ens hem quedat estancats en patrons antics i per ara no hi ha massa propostes alternatives». L'objectiu, doncs, és crear una xarxa de persones amb motivacions artístiques i amb sensibilitat vers l'entorn construït i natural, perquè entre tots i totes es pugui pensar i projectar l'Empuriabrava del futur, promovent la participació activa i plantejant l'Empuriabrava dels seus habitants. Ara volen veure si aquestes ganes de posar en relleu el nucli són compartides per altres veïns, perquè creuen que «els habitants d'un lloc estan legitimats per donar idees i participar en com volen que aquest evolucioni». Així, comencen una tasca de difusió i dinamització de l'entitat i d'Empuriabrava «hem de crear la sensibilitat i ho fem, per ara, a través de les xarxes socials, més endavant òbviament plantejarem activitats en l'espai urbà».

Les línies de treball

Aquesta entitat la componen professionals en àmbits tan diversos com l'arquitectura, la fotografia, el dret, les belles arts o l'educació social. Gràcies a la seva formació, poden incidir en un grau més elevat en els diferents projectes que duen a terme. Principalment desenvolupen dues línies de treball; l'espai urbà construït i l'espai urbà natural, prenent com a eixos transversals de treball, la creativitat, la participació i l'art. Dins de cada temàtica, hi ha punts concrets, sorgits de l'intercanvi entre els membres de l'associació així com veïns i veïnes, i que es poden anar ampliant amb el temps.

Pel que fa a l'arquitectura i l'urbanisme, expliquen que seria bo «estudiar les construccions, buscar els orígens, els trets singulars i projectar una mica l'evolució que poden tenir. Igual com aquell que té una ciutat romana i en defineix la configuració i el seu futur». Ara, l'entitat està fent una recerca bibliogràfica per crear una base teòrica de projectes similars i «un inventari digital de construccions que s'han mantingut amb l'estructura dels anys setanta, algunes comparteixen elements constructius similars, com són les torretes, un element reiterat, les obertures en arc de mig punt o les gelosies ceràmiques d'alguns edificis». Això serviria també per revalorar i preservar trets singulars en les rehabilitacions. «S'enderroquen cases i se'n construeixen de noves buscant el màxim de volum, ingerint a vegades en l'harmonia de conjunt. Seria bo realçar les arquitectures d'origen i establir criteris per fer aquests canvis».

Contactes diversos

Des de Canalitzem han establert contactes amb diferents organismes, entre ells, la Universitat de Girona i SOS Monuments, associació per la defensa cívica del patrimoni cultural. Treballant amb aquests ens han situat la Marina en un context de construccions similars que abastaven el mediterrani, com La Grande Motte Francesa, arquitectura del patrimoni del segle XX.

L'associació destaca que els registres de patrimoni «arriben fins als anys setanta i encara no s'ha desgranat el patrimoni recent. Hem d'entendre que alguns edificis tenen un pes històric, són un registre físic, i són importants per construir memòria col·lectivament i projectar-se cap al futur. Com les naus industrials al Poble Nou, si s'eliminen les edificacions que queden com a testimonis, la gent no podrà entendre el passat industrial d'aquell barri de Barcelona», i per això, segons l'entitat, cal treballar per inventariar i preservar els elements que expliquen la història d'Empuriabrava.

Pel que fa a la línia de l'espai natural, «hem de propiciar el corredor natural». En Jordi Sargatal, en el reportatge dels cinquanta anys del nucli, va dir: «Els Aiguamolls haurien d'entrar a Empuriabrava, cal naturalitzar-la» i és aquesta la tasca que posen sobre la taula. «Hi ha un entorn natural molt valuós que s'ha de sentir, que sabem que se li va fer mal en el seu moment, però ara la nostra responsabilitat és aconseguir una Empuriabrava més verda, més sostenible i que aposti per les energies renovables i la biodiversitat local».

Fa unes setmanes, l'associació va recollir plàstics de la zona del mercat setmanal i van col·laborar amb l'artista Timothy Parrant, que va construir una tortuga gegant que es va omplir amb tots els plàstics, en el marc del Burning Spring Festival, amb l'objectiu de promoure la sensibilitat envers la generació de residus. «Hem de propiciar la consciència de la responsabilitat individual, però també es poden fer coses col·lectivament. No volem caure en la queixa i la denúncia, sinó que volem donar respostes a les problemàtiques que ens trobem, de manera creativa».

La relació amb la política

L'associació tracta, entre altres, temes d'urbanisme i definició de patrimoni, però ho fa d'una manera externa al consistori. Ara, treballen per a la millora del municipi, però admeten que, si l'ajuntament «algun dia té interès a treballar conjuntament i revisar el que estem fent, estarem encantades».