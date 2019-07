Mares i alumnes de l'Anicet de Pagès visiten el Parlament

Un grup de mares, mestres i alumnes de l'escola Anicet de Pagès i de Puig de Figueres va visitar el Parlament de Catalunya el dimarts passat, 25 de juny, convidades i acompanyades per la diputada Najat Driouech. Van poder conèixer la seu del Govern de la Generalitat i alguns dels seus representants, com el president del Parlament, Roger Torrent.

La visita va sorgir arran d'una invitació personal de la mateixa diputada, quan va assistir a una activitat organitzada per l'escola, l'abril passat. En aquesta trobada, on es parlava del paper de la dona, Driouech va explicar la seva experiència personal com a dona d'origen marroquí criada a Catalunya. Després van compartir un dinar marroquí, cuinat per les mares, i van fer-li una entrevista, preparada per les estudiants del cicle superior de l'escola.

L'experiència compartida va ser «enriquidora», segons expliquen les mestres del centre, també assistents a aquestes trobades. La bona sintonia va fer que la diputada convidés totes les assistents al Parlament.