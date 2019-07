Ciutadans de Figueres vol una auditoria financera i del compliment de la legalitat

El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha registrat una moció per a ser debatuda en el pròxim ple municipal en la qual sol·licita la realització d'una auditoria financera i una altra auditoria sobre el compliment de la legalitat dels últims 4 anys de govern i que haurà d'estar enllestida el desembre de 2019. La proposta parteix del compromís amb la transparència, la rendició de comptes i la lluita contra la corrupció perquè "necessitem governs locals compromesos amb la gestió eficient i la lluita contra totes les formes de corrupció política, per això des de Ciutadans apostem per administracions transparents on el ciutadà tingui accés a tota la informació", ha indicat.

Segons un comunicat del partit, el regidor liberal ha explicat que totes dues auditories hauran de contenir informació sobre economia i eficiència així com els sistemes i procediments que s'han seguit en el darrer mandat. En la moció, Amelló ha apostat perquè la supervisió de totes dues auditories s'encomani a una Comissió Tècnica nomenada pel ple de Figueres i que la composi personal funcionari de l'ajuntament i membres dels grups municipals de la corporació.

"La realització d'una auditoria integral permet comprovar l'actuació de totes aquelles persones que han treballat amb fons públics" ha assenyalat Amelló, qui ha esmentat també que els resultats de les auditories hauran d'estar disponibles a la pàgina web de l'ajuntament perquè qualsevol ciutadà pugui consultar-los, tingui accés a tota la informació i sàpiga on es gasta fins el darrer cèntim dels seus impostos. "En el fons, el que demanem és poder comprovar el funcionament economico-financer de l'ajuntament, els organismes autònoms i societats mercantils que pengen d'ell per a veure si es compleixen les normes i es gestiona de manera eficient", ha remarcat.

Amelló ha assenyalat que la realització de les auditories és més urgent que mai "després de conèixer que l'Audiència Nacional està investigant uns treballs a la piscina de Figueres com a part de la trama del 3%".