LLançà aprova el cartipàs municipal i augmenta un 37% les retribucions dels regidors

El govern de PSC i JUNTS a l'Ajuntament de Llançà ha aprovat aquest dijous un augment del 36'88% de la massa salarial i retribucions de tots els regidors del consistori, respecte del govern anterior. Pels membres del govern municipal l'augment és del 32'73%, que passa dels 113.690 € anuals del govern de Pere Vila (CiU-PSC) als actuals 150.900 € de Francesc Guisset, amb un regidor menys.

ERC es va abstenir en els punts d'indemnitzacions i assignacions per dedicacions argumentant que «no volen fer demagògia sobre aquest tema, com sí que va fer CiU, fins i tot mentint, durant el mandat de l'alcalde republicà Guillem Cusí». Tanmateix, han manifestat que la valoració dels sous serà més endavant «quan puguin contrastar si les hores que hi dediquen cadascun dels regidors i la feina feta són mereixedors d'aquests salaris», alhora que manifestaven que ha de ser el poble qui faci aquesta primera valoració.

En el punt dels nomenaments de representants municipals en els organismes locals, va ser on hi va haver més controvèrsia, degut que ERC va sol·licitar que els grups de l'oposició tinguessin representació en tots ells. Davant la no predisposició de l'alcalde Francesc Guisset, els republicans varen votar en contra d'alguns dels nomenaments. El portaveu Guillem Cusí al·ludia a les paraules del discurs d'investidura de l'alcalde, «vostè va fer gala de buscar el consens en tot moment, la concòrdia, la transparència i la bona entesa i ara ens trobem en què no vol fer partícip a l'oposició en els diferents organismes municipals, fet que comportaria un bé comú».

Per últim, els plens i les comissions informatives van quedar establertes per unanimitat en celebrar-les a les 19h, després que l'alcalde proposés als portaveus de l'oposició el canvi d'hora a les 17h. Tant ERC com APL ja van fer eminent al govern, abans del ple, que avançar l'horari suposava no poder conciliar la vida familiar i laboral per la majoria de regidors.