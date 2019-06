Amelló (Cs): «No pot ser que en plena onada de calor els veïns es quedin sense llum»

El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una instància aquest matí exigint al govern municipal que actuï «contra el frau elèctric a la zona oest immediatament» perquè s'estan produint talls de fins a tres hores en plena onada de calor i hi ha veïns que en quedar-se sense llum «no poden refrigerar medicaments o connectar els aparells d'aire».

El portaveu liberal ha sol·licitat l'activació immediata dels plans per a detectar el frau elèctric a la zona oest, «es demani a l'empresa subministradora que actuï contra aquests casos», s'insti el Govern de la Generalitat «a complir amb la resolució número 355/XII Parlament de Catalunya» sobre l'impuls de mesures per augmentar la seguretat de certs barris de Figueres - presentada per Ciutadans - en la qual s'incloïa el desplegament d'operatius de control i inspecció de frau elèctric amb periodicitat quinzenal, el desplegament d'operatius mensuals de prevenció, detecció i control de cultiu de marihuana i tràfic de drogues, o la implementació d'un pla de xoc integral que coordini tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat, els serveis socials i altres serveis municipals competents.