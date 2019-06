Més de 320 alumnes es formen a la UNED Sènior

Els cursos UNED Sènior estan dirigits a majors de 50 anys i ofereixen formació en àmbits diversos com història, art, cinema, medi ambient, idiomes i noves tecnologies

Més de 320 alumnes han participat en alguns dels quinze cursos que ha ofert la UNED a Olot, Figueres i Salt. Els primers cursos UNED Sènior es van impartir a Olot durant el curs 2011-2012 i set anys després el Programa Sènior s'ha estès a Figueres, a Salt i algun curs, a Palafrugell. Aquest augment dels participants i la diversitat de l'oferta formativa respon a la bona acollida, al grau de satisfacció, tot arrelant amb força a les comarques gironines.

L'èxit d'UNED 50+ es deu a que es tracta d'una formació voluntària, en la que els assistents l'escullen amb la confiança que els satisfarà la seva curiositat intel·lectual, el conèixer millor el seu entorn natural i cultural; i fins i tot faran coneixences que poden enriquir la seva vida social. Aquestes expectatives, certament altes, obliguen l'organització de la UNED a proposar uns temaris i activitats que siguin atractius a l'alumnat; i alhora que els docents siguin especialistes en el tema, busquin la participació i el fet que valgui la pena assistir a les classes, i fins i tot, recomanar-les.

A la seu de Figueres s'hi han ofert tres formacions on han participat més de 100 alumnes. Els cursos han tractat sobre Art, Descobriments i invents que ens han canviat la vida, Les veus de l'òpera i Everyday. A la seu de la UNED a Salt s'hi han ofert dues formacions més: una per aprendre francès i Hi havia una vegada el cinema, que l'ha dut a terme l'activista cultural saltenc, Guillem Terribas.

Uned Sènior + 50 dona resposta a la formació al llarg de la vida, no només al llarg del temps laboral de la vida.