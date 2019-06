El Suprem permet que Dolors Bassa torni a la presó del Puig de les Basses de Figueres

El Tribunal Suprem ha donat llum verda i ha comunicat que no té cap objecció perquè els presos vagin a presons catalanes, una mesura que afectarà l'exconsellera empordanesa Dolors Bassa. En un ofici, ha comunicat a Institucions Penitenciaries que no està prevista la pràctica de més actes processals que requereixi la presència dels acusats i que, per tant, "no existeix cap obstacle" a fer efectiva la petició. Institucions Penitenciàries havia informat al Suprem el dimarts passat que havia rebut la petició dels nou presos de tornar a Catalunya. La sala pren la decisió després de comunicar que denega la llibertat dels acusats abans que es dicti sentència. Al final del judici, tots ells –a excepció de Junqueras i Romeva- havien sol·licitat poder esperar la sentència en llibertat.

El Suprem ha confirmat en un ofici que no posa cap pega i permet que tornin a Lledoners (Bages) Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart; a Mas d'Enric (Tarragonès) Carme Forcadell i a Puig de les Basses (Alt Empordà) Dolors Bassa. D'aquesta manera, tots ells estaran més a prop de les famílies i els seus advocats. La sala reconeix que actua "en la línia" del que ja va resoldre anteriorment a l'inici de les sessions orals del judici.

La previsible tornada de Dolors Bassa a la presó de Figueres ja ha generat diversos moviments per a preparar la seva rebuda quan es coneixia la data del viatge de retorn des de Madrid.

La seva germana Montse Bassa, diputada d'ERC, ha lamentat a través de Twitter que Dolors hagi conegut la denegació de la llibertat provisional per una informació televisiva.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="ca" dir="ltr">La <a href="https://twitter.com/dolorsbassac?ref_src=twsrc%5Etfw">@dolorsbassac</a> acaba de saber per la Sexta que no li han concedit la llibertat. Ha trucat per sentir-nos la veu. Una sempre s'arrapa a l'esperança i amb aquesta gent no se'n pot tenir.Només lluita i cap fred. I, sobretot, posicionar-se! <a href="https://t.co/D8T7OAYJii">pic.twitter.com/D8T7OAYJii</a></p>— Montse Bassa i Coll (@BassaMontse) <a href="https://twitter.com/BassaMontse/status/1142098860942274560?ref_src=twsrc%5Etfw">21 de juny de 2019</a></blockquote>

Després d'ingressar a presons madrilenyes l'octubre i novembre del 2017, el passat juliol els nou presos van obtenir autorització per traslladar a Catalunya. Va coincidir amb el fi de la instrucció i, en aquell moment, va ser el jutge Pablo Llarena qui va donar llum verda a l'operació.

La celebració del judici oral va obligar que, a principis de febrer, se'ls tornés a portar a Soto del Real i Alcalà-Meco. Ara, un cop celebrat el judici, els presos han tornat a sol·licitar anar a Catalunya. La petició la van formalitzar inicialment a les presons de Soto del Real (homes) i Alcalà Meco (dones).

A partir d'ara, haurà de ser el Ministeri de l'Interior qui –coordinadament amb la Generalitat- organitzin el trasllat a Catalunya, com ja van fer el juliol passat.