Una revista feta per alumnes de Vilajuïga explora els oficis

Els alumnes de tercer de primària de l'escola Santiago Ratés, de Vilajuïga, van ser els encarregats de treure a la llum la setena edició de la revista Vilajuïga. Passat, present i futur. El document es va presentar oficialment en un acte públic que es va celebrar el divendres 14 de juny a les set de la tarda al Centre Cívic del mateix municipi.

L'edició del 2019 d'aquesta publicació gira entorn d'una temàtica concreta: els oficis. Al llarg de les pàgines, es parla d'oficis que han anat desapareixent amb el pas del temps. També es posen en valor altres que han subsistit a partir d'adaptar-se als nous temps i a les noves tecnologies. D'entre les temàtiques tractades al llibre destaca l'explicació de l'ofici de persones representatives al poble com ara Joan Serra, historiador, bibliotecari i arxiver; Rafel Castañer, boter; Joaquim Ribas, ferrer; Josep Casadevall, fuster, i Lluís Pagès, carnisser.

Contacte amb la gent gran

El contingut dels articles s'ha creat després d'hores de conversa entre els nens i les nenes de l'escola amb persones grans del poble, que els explicaven les característiques del seu ofici. Tal com narra la mestra de medi natural i social, Lluïsa Serra, que és l'encarregada del projecte, «l'objectiu d'aquest sistema és que hi hagi una relació intergeneracional que faciliti la transmissió del coneixement històric, popular, de les vivències i records de la gent gran del poble als joves».

Els alumnes de vuit i nou anys van elaborar un treball de recerca consistent a escriure el contingut a partir de les converses que havien tingut, i fer fotografies i dibuixos.

Aquesta connexió entre el passat, el present i el futur, és a dir, de les diferents generacions que conviuen en el municipi és molt important, ja que no s'ha de perdre de vista d'on venim. La creació d'aquest projecte ha suposat per als alumnes una lliçó d'història i de continuïtat en el temps impagable. Des de la direcció del centre educatiu, apunten que res d'això hauria estat possible sense el treball i la dedicació dels mestres, la participació de les persones grans del poble i Òmnium Cultural, l'entitat creadora i impulsora del projecte.