Els consells comarcals de l'Empordà us proposen descobrir 54 espais medievals

Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, amb el suport de l'associació Empordà Turisme i la Comissió Turística del Baix Empordà així com de diversos ajuntaments, han programat un total de 54 propostes de visites guiades als espais medievals de les dues comarques i que s'ofereixen al llarg dels mesos d'estiu i fins ben entrada la tardor. Aquesta serà la cinquena temporada que es posa en marxa aquesta acció cultural i turística que en la darrera edició, la del 2018, va proposar 51 activitats i va aplegar a l'entorn d'uns 1.300 participants.

En concret, el calendari ofereix 31 visites guiades a l'Alt Empordà i 23 al Baix Empordà amb l'objectiu que els turistes i el públic en general tinguin la possibilitat de conèixer la zona, incloent aquells entorns que sovint no disposen de visites guiades convencionals o que tenen un accés complicat. En l'organització de les visites hi han participat 42 ajuntaments, el patronat de la Mare de Déu del Mont, diferents museus i centres d'interpretació i el departament de Cultura de la Generalitat a través de l'Agència Catalana de Patrimoni.

Aquest juny ha començat l'agenda de propostes. El cap de setmana passat, Peralada va obrir el calendari de visites i, aquest diumenge, 9 de juny, arriba el torn del castell de Llers.

Per tal de fer difusió d'aquestes visites, s'ha editat un fulletó desplegable on s'indica el dia de la visita guiada, la temàtica, l'hora, la durada i el preu (de gratuïtes i fins a cinc euros), entre altres característiques. També, un pòster acompanyarà la difusió de les activitats. Cada ajuntament es fa càrrec de la reserva i del guiatge de la visita, mentre que els consells comarcals han tingut cura de la coordinació de tota la iniciativa i del disseny, la impressió i la difusió del fullet. Se n'han editat 10.000 exemplars i la difusió es realitza a tot el territori, però també s'ha fet arribar a associacions i col·lectius especialment sensibilitzats en aquest tipus d'activitats.



Descobrir el territori

Com és sabut, l'Empordà té un important llegat medieval amb edificis, pobles i espais molt interessants. Alguns compten amb la infraestructura necessària per a ser visitats, però d'altres, per diferents motius, són difícilment accessibles. Per tal de fer aflorar aquest patrimoni tan important però sovint desconegut, es va pensar amb la possibilitat d'animar el territori mitjançant la invitació als ajuntaments de tot l'Empordà a participar amb una visita guiada, en un calendari conjunt, escollint un dia concret que els hi fos idoni però intentant no coincidir amb ningú.

Sovint s'ha animat els ajuntaments que fessin coincidir aquest acte amb la festa major, una fira o qualsevol altra acte que els pogués ajudar a tenir prou visitants per realitzar la descoberta. Les visites s'han proposat sempre guiades, donat que es tracta d'una oferta única i que permet conèixer elements que es faran molt més entenedors i interessants si estan acompanyats d'una explicació. Els guies poden ser professionals o persones vinculades al municipi.

Al costat d'aquests monuments poc coneguts, s'ha convidat als altres llocs que ja compten amb infraestructura regular a realitzar una visita especial pel calendari, o bé a incloure-hi una de les que programen habitualment. Una altra condició que es va pensar important era de no sobrepassar mai el preu de cinc euros, ja que el que es vol és que aquestes visites puguin arribar a tothom, i que els visitants repeteixen durant tota la temporada.

A l'Alt Empordà, aquesta iniciativa que té com a objectiu difondre el patrimoni cultural del territori i fer-lo més accessible a veïns i visitants, forma part de les actuacions del Projecte d'especialització i competitivitat territorial Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, que està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de la RIS3CAT i del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.