L'Ajuntament i Comerç Figueres presenten els setens Tastets Surrealistes

L'alcalde en funcions, Jordi Masquef i el president de Comerç Figueres, Lluis de Anguera, han presentat aquest matí al terrat de l'edifici de l'Ajuntament la setena edició gastronòmica dels Tastets Surrealistes, que seguirà el model dels darrers anys.

L'acte s'inaugurarà el dijous 13 de juny a la plaça del Museu Dalí i durarà fins al 13 de juliol, seguint el mateix model que els darrers anys i amb la participació de 17 establiments.

Retorn econòmic de l'edició de 2018

Masquef ha aprofitat per presentat les dades del primer informe econòmic que s'ha fet de Tastets Surrealistes per analitzar el retorn per a la ciutat. Com a dades, l'Ajuntament informa que els Tastets Surrealistes a 2018 van suposar un retorn econòmic de 400.000 euros, cada persona va fer una despesa mitjana de 63 euros, van participar una vintena de restaurants que van servir més de 5.000 menús i l'impacte quant a l'ocupació va ser l'equivalent a set llocs de treball.

Segons aquestes dades, per cada euro invertit de la ciutat, el retorn va ser de vint.