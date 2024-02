Els pronòstics dels homes del temps coincideixen: la península Ibèrica tornarà a rebre entre aquest dijous i el divendres la visita d'una DANA, formada en despenjar-se un tàlveg per l'oest. La pluja, així, torna a bona part del territori peninsular. Però hi ha una excepció, una espècie d'irreductible llogaret gal que de nou no rep a gairebé ni una gota d'aquest episodi de precipitacions: Catalunya i una part d'Aragó

La pertorbació, una gota freda en tota regla causarà pluges i ruixats tempestuosos a l'oest i el sud d'Espanya. Els termòmetres baixaran. 🔴 #ÚltimaHora: este jueves una 💦 DANA llegará a España con lluvias y tormentas localmente fuertes.



🔗 Te lo cuenta @divulgameteo. https://t.co/Moa2au6Dn9 pic.twitter.com/kqbClr0WP4 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) 13 de febrero de 2024 Les previsions apunten que les precipitacions seran importants al sud-oest de la Península, especialment al Golf de Cadis i l'Estret. De fet, s'espera que la pluja, amb major o menor intensitat, caigui sobre bona part del territori espanyol. Però, com dèiem, hi ha una cruel excepció. Segons revela el mapa que recull les quantitats que s'acumularan en aquests pròxims dies publicat per Meteored, els ruixats gairebé no descarregaran a Catalunya (on ha estat activada l'emergència per sequera en les conques internes) i part d'Aragó. Només s'esperen quatre gotes en comarques del nord-oest dels Pirineus. Sense alleujament Les comarques catalanes es queden una altra vegada sense unes precipitacions que haguessin suposat un alleujament, això sí, lleuger, en plena situació d'emergència. Les precipitacions vindran acompanyades de fang, ja que l'episodi de calitja arribarà al vessant atlàntic peninsular. El bon temps tornarà el divendres, quan la DANA s'allunyarà i donarà pas de nou al temps anticiclònic.