El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ja s’ha pronunciat i les seves sentències han suposat un dur revés per a les pretensions de l’expresident Carles Puigdemont per accelerar la seva tornada a Espanya, a l’avalar l’actuació del Parlament Europeu en la tramitació d’un suplicatori per poder actuar penalment contra ell i, per tant, retirar-li la immunitat parlamentària, que obre la porta a què l’instructor del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, torni a cursar noves euroordres per intentar de nou aconseguir la seva entrega.

La resolució del TGUE que Puigdemont ja ha anunciat a Twitter que recorrerà davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), havia de resoldre les demandes presentades per l’excap de la Generalitat contra dues decisions del Parlament Europeu. En primer lloc, la decisió del seu president finat David Sassoli de donar tràmit al suplicatori cursat en contra seu per l’instructor del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i després de la seva mateixa concessió per la Cambra, segons la seva defensa, exercida per l’advocat Gonzalo Boye, en contra de mig centenar de precedents. Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de julio de 2023 En squestes resolucions, el Tribunal General ha rebutjat la demanda interposada contra l’escrit del president del Parlament que en la seva resposta a la sol·licitud d’empara de la immunitat de Puigdemont i l’exconseller que el va acompanyar en la seva fugida Toni Comín, «cridant l’atenció sobre el fet que el Parlament no podia considerar-los membres a falta que les autoritats espanyoles notifiquessin oficialment la seva elecció», cosa que no es va produir per no presentar-se al Congrés per acatar la Constitució. Va ser després de la sentència del Tribunal de Justícia del 19 de desembre de 2019 que va declarar que el president d’ERC, Oriol Junqueras, va adquirir la condició d’eurodiputat al resultar elegit, quan Puigdemont i Comín també la van aconseguir amb efectes des del 2 de juliol de 2019. El mateix dia que el Parlamento Euoropeu acatava la sentència del TJUE, el Suprem va presentar un suplicatori perquè se’ls suspengués la immunitat parlamentària. El de Clara Ponsatí es va formular el febrer de 2020, una vegada va adquirir la condició d’europarlamentària després del Brexit.