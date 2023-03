Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys que hauria comès sis robatoris violents en els últims tres mesos a Barcelona. El lladre contactava amb homes, els drogava amb submissió química i aprofitava la seva inconsciència per robar-los les claus i assaltar casa seva. El valor total dels objectes sostrets és de més de 33.000 euros i uns 7.000 euros més en compres fraudulentes a través de targetes de crèdit, segons la policia catalana. El pispa coneixia les víctimes a través d'aplicacions de cites, al carrer o en discoteques de la capital catalana. El detingut s'allotjava en un hotel de Barcelona, utilitzava identitats falses i tenia un còmplice, que ja ha estat identificat i sobre el qual s'ha emès una ordre de d'arrest.

Sis casos denunciats en cinc mesos i una agressió sexual

El detingut es guanyava ràpidament la confiança de les víctimes i les convidava a una beguda on prèviament hi havia posat medicaments o droga. Els afectats perdien la consciència i el lladre aprofitava per robar les claus de casa de les víctimes i entrar als domicilis per a sostreure els objectes de valor que hi trobava: targetes de crèdit, diners, rellotges, joies i telèfons mòbils. En un dels fets, els investigadors el relacionen amb una agressió sexual mentre la víctima es trobava inconscient. Fins ara, els Mossos han investigat sis denúncies amb el mateix 'modus operandi', cinc de les quals s'haurien registrat durant els mesos de gener, febrer i març i la sisena s'hauria denunciat l'octubre del 2022.

Les càmeres de seguretat del domicili d'una de les víctimes van captar un dels assalts i, en una altra ocasió, l'emboscada es va produir al Jardí de les Tres Xemeneies de Barcelona. La víctima va conèixer dos homes a la zona i van començar a parlar. Aquests li van oferir una cervesa i quan la va beure va caure inconscient al terra i es va despertar, hores després, en un centre hospitalari. Quan van acabar de fer-li les proves mèdiques corresponents, va anar al seu domicili i va comprovar que hi havien entrat a robar i s'havien endut objectes de valor tant d'ell com de la seva companya de pis. Posteriorment, va comprovar que també li havien fet càrrecs fraudulents amb el seu telèfon mòbil.

Fruit de les gestions d'investigació i de les declaracions de les víctimes, els agents van identificar els dos homes sospitosos. Un d'ells va quedar detingut el 3 de març passat i l'altre té una ordre vigent de detenció. L'arrestat s'allotjava en un hotel de Barcelona i a l'habitació s'hi van trobar targetes de crèdit a nom de les víctimes, joies, altaveus, telèfons mòbils, rellotges, diners i documents amb diferents identitats. També es va localitzar un pot de pastilles que presumptament hauria utilitzat per drogar les seves víctimes. El detingut -acusat dels delictes de furt, estafa bancària, robatori amb violència, lesions, agressió sexual i robatori amb força- va ingressar a presó després de passar a disposició judicial.