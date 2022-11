Entitats feministes han fet una crida a omplir els carrers el pròxim 25 de novembre - coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona - per acabar amb les violències masclistes. Agrupades sota el paraigües de Novembre Feminista, la plataforma ha demanat “compromís i corresponsabilitat” a la ciutadania per fer front de forma individual i col·lectiva a una de les grans problemàtiques que colpegen la societat. També ha carregat contra una acció que considera “insuficient” per part dels governs i les institucions públiques. "Tot i haver aconseguit certes millores, aquestes són encara parcials i no han estat prou consultades amb els diversos actors del moviment feminista", ha lamentat.

La Montse Benito, de Ca la Dona, ha reivindicat la necessitat d’un canvi “social”, ja que la majoria dels diferents tipus de violències tenen un caràcter “estructural” i van acompanyats d’un seguit de dificultats en les accions administratives i judicials. En la mateixa línia, s’ha expressat la Dolo Pulido, de la mateixa entitat, que ha remarcat que bona part dels avenços que s’han anat aconseguint ha estat gràcies a les “mobilitzacions”. “Els missatges han de ser assumits per moltes dones als carrers”, un factor que relacionen directament amb el seu “empoderament”. Per això han subratllat la importància de les diverses manifestacions que es faran arreu del territori aquest divendres pel 25-N, com és el cas de Molins de Rei, Terrassa, Begues o Granollers. La de Barcelona sortirà a dos quarts de set de la tarda del Passeig de Gràcia amb l’avinguda Diagonal i es desplaçarà fins a la Gran Via. En el marc de la presentació de la protesta, les ponents també han aprofitat per destacar un dels projectes que es van dur a terme en el marc d’aquest mes: El Tribunal Popular Feminista, que a partir de diversos testimonis va evidenciar que existeix una forta violència que provoca dolor i revictimització de les dones, alguns casos en l’àmbit laboral i social. Finalment, ha intervingut una mare afectada per la violència vicària, que ha relatat un periple judicial de gairebé nou anys ha denunciat les deficiències d’aquest sistema, que moltes vegades funciona sense “rigor ni objectivitat”. “S’estan vulnerant els drets de nens i nenes, i això és un motiu d’alarma social”, ha reblat. Un anunci molt positiu amb alguns serrells D’altra banda, preguntada per l’acció del Govern pel que fa als darrers protocols presentats pel departament d’Igualtat i Feminismes, Pulido ha celebrat que s’estigui abordant les violències amb la voluntat de canviar el paradigma actual. “Ho valorem molt positivament perquè es denota que s’està treballant perquè deixi de ser un tema individual”, ha explicat. Tot i això, ha afirmat que han “trobat a faltar” algun tipus de referència a “com des del moviment feminista s’ha estat capdavanter en aquests models d’atenció”. També ha opinat que no es pot saber encara els recursos destinats seran “els suficients” i ha afegit que “els hauria agradat una ronda de consultes” per poder deixar palesa la seva posició.