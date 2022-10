Catalunya estudia com prohibir fumar al cotxe sense problemes de competències amb l'Estat i posa el focus, no en la seguretat vial, sinó en la salut pública, pel que la Generalitat és competent, esgrimint el perill que representa per a nens i adults el risc d'inhalar fum dins del vehicle.

Així ho ha explicat aquest dijous el nou conseller de Salut, Manel Balcells, en unes declaracions a la premsa en les quals ha reiterat la seva voluntat d'introduir en l'esborrany de la llei catalana antitabac la restricció de fumar al cotxe. Balcells vol introduir aquest canvi al projecte que ha heretat de l'anterior conseller, Josep Maria Argimon (JxCat), i que preveu decretar espais sense fum les terrasses de bars i restaurants, els entorns escolars i les marquesines de transport públic. "Ens agradaria que estigués restringit també a l'interior dels cotxes, per diversos motius de salut pública", doncs el tabac "és molt dolent per als fumadors passius" i sobretot si són "nens i persones considerades de risc (com a persones grans o embarassades)", ha ressaltat. "Estem analitzant fins a quin punt ho podem restringir; si a l'interior de cotxe hi ha nens o gent gran amb factors de risc, és un tema de salut pública i ens competeix; si és només un tema de circulació o perill d'incendi -del vehicle-, no ens competeix", ha afegit Balcells. En aquest sentit, el conseller ha indicat que estudien el marge de maniobra de la Generalitat per legislar sense tenir "problemes a posteriori des del punt de vista de competències". A l'espera de si s'afegeix la restricció als vehicles, Balcells ha reiterat que la nova llei catalana entrarà en vigor el 2023 encara que no ha precisat en quin moment de l'any, si bé la previsió és que el projecte arribi pròximament al Consell Executiu perquè pugui iniciar posteriorment el tràmit al Parlament. Aquesta iniciativa d'espais sense fum del departament de Salut de la Generalitat va en la mateixa línia de treball de l'esborrany del Pla Integral contra el Tabaquisme, avançat per EFE i encallat des de fa diversos mesos al Ministeri de Sanitat.