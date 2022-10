El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutja la proposta de Junts per Catalunya de restituir el vicepresident, Jordi Puigneró, que el partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha fet arribar aquest divendres a la nit al cap de l'executiu català. Així ho afirma 'La Vanguardia', que assegura que Aragonès ho ha dit en una entrevista que publica aquest dissabte i que avança extractada al web aquest divendres. "És evident", afirma Aragonès a l'entrevista, que la proposta "està pensada per no arribar a cap acord". I afegeix: "Per tant, si tenen una proposta seriosa, amb voluntat d'acordar, com he dit sempre, la valorarem".

La restitució de Puigneró forma part de la llista de mesures que Junts proposa a ERC per restituir el clima de confiança entre els encara socis de coalició i de Govern. També es reclama coordinació a Madrid, que la taula de diàleg abordi autodeterminació i amnistia i un espai perquè l'independentisme coordini estratègies. Junts situa al centre d'aquest espai el Consell per la República, capitanejat des de Brussel·les per Carles Puigdemont.