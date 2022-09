L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitschko, han reivindicat la pau a Ucraïna aquest dissabte, dia de la Mercè, signant un acord de germanor. Klitschko ha visitat Barcelona el dia de la seva festa major perquè l’any que ve Kíiv en serà la ciutat convidada. Per simbolitzar l’acord, Colau ha rebut Klitschko al Saló de Cent de l’Ajuntament envoltada de la majoria de regidors del consistori que han mostrat el seu suport a la causa ucraïnesa. A més, durant el proper any se celebraran activitats culturals conjuntes entre les dues ciutats per preparar la seva participació a La Mercè de 2023. Klitschko ha agraït a Barcelona el seu recolzament i l’acollida dels refugiats ucraïnesos.

Després de conversar dues hores en privat sobre els reptes de les seves respectives ciutats i sobre la situació d’Ucraïna, Colau i Klitscho han comparegut al Saló de Cent per fimar l’acord que estableix als dos municipis com a “ciutats germanes” i que concreta la participació de la capital ucraïnesa com a convidada de La Mercè de l’any que ve.

Tot seguit, ambdós han donat una roda de premsa que ha estat marcada per la situació de guerra que viu Ucraïna.

“Nosaltres no hem atacat mai ningú. Som un país democràtic que vol garantir els drets humans i que busca els nivells de vida d’occident. Només volem ser europeus, com vosaltres. Estem lluitant per la nostra terra”, ha afirmat Klitshcko.

“Estic molt content de ser aquí i de veure els ciutadans de Barcelona celebrar la seva festa”, ha comentat l’alcalde de Kíiv a la seva intervenció. “Estem molt contents d’haver estat convidats a l’edició de l’any que ve”, ha afegit.

Colau, per la seva banda, ha recordat que va ser el ple municipal qui, per unanimitat va decidir convidar Kíiv, i ha explicat que aquesta va respondre de seguida que acceptava la proposta.

L’alcaldessa ha afirmat que l’acord implica, essencialment, continuar donant suport a Ucraïna amb material humanitari -ja se'n ha enviat diversos carregaments per valor de 350.000 euros des que va començar la guerra-, amb acolliment de refugiats i en posar en pràctica un intercanvi cultural entre les dues ciutats. “La cultura és la millor forma de reivindicar la pau”, ha afegit Colau.

“Estem aquí per dir que estarem amb Ucraïna fins al final d’aquesta ocupació injusta. Ens tindran al seu costat per construir la pau. Aquí és on es demostra si el projecte europeu existeix o no”, ha conclòs.