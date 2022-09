El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el contracte per redactar el projecte d'ampliació del quart carril de l'AP-7 entre la connexió de la B-23 i l'enllaç a Martorell per 3,87 milions d'euros. L'objectiu és ampliar la capacitat de l'autopista durant els 9 quilòmetres d'autopista, que ha de costar 94 milions d'euros. El projecte s'emmarca en el programa del ministeri per millorar la funcionalitat i l'accessibilitat de l'AP-7, que ha viscut mesos de congestió i més sinistralitat des de l'aixecament dels peatges.

La redacció se suma a les ja licitades pel quart carril als enllaços entre Martorell i Vilafranca del Penedès i entre Montornès del Vallès i Sant Celoni.