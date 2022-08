Nou pas de les colles castelleres per promoure "la igualtat, la perspectiva de gènere" i evitar casos de discriminació i/o agressions al món casteller. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) treballa en un Pla d'Igualtat Marc i un Protocol d'Agressions per a totes, que depassarà el document de recomanacions vigent i els protocols de prevenció i gestió dels abusos de què ja s'han dotat moltes colles. La iniciativa arriba després de la creació de la comissió d'equitat el 2018 (que agrupa iniciatives que algunes colles havien començat per separat) i del citat document de recomanacions "per promoure colles castelleres lliures de violència", l'any 2020. La CCCC preveu presentar els dos documents a les colles al gener.

El pla "ha de ser un instrument estratègic que permeti a les colles integrar la igualtat d’oportunitats de forma transversal, fent la seva cultura organitzativa més justa i amb perspectiva de gènere", destaca la CCCC. El document s'està elaborant des de la Coordinadora de la mà de La Sal, una entitat d’economia social i solidaria que treballa per la igualtat de gènere. Hores d'ara s’ha definit un calendari que inclou diferents fases de redacció i de reunions de treball i de seguiment, amb especial atenció a un procés participatiu obert a totes les colles que formen part de la Comissió d’equitat i que comptarà amb tres trobades presencials en diferents punts de Catalunya. Així, la previsió és poder presentar el document i "compartir-lo amb les colles" durant el proper mes de gener, avança la Coordinadora.