El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina des d'aquest dilluns i juntament amb les policies locals una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal (VMP) en l'àmbit urbà. La campanya durarà una setmana durant la qual es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts dels ciclistes i el compliment de les normes i senyals de trànsit per part dels que porten VMP. A més, es vigilarà que la resta d'usuaris no dificultin la mobilitat de ciclistes, ni circulin pels seus carrils. En la darrera campanya policial, feta al gener, es van interposar un centenar de denúncies diàries a VMP.

En concret, en una setmana es van fer 709 denúncies en relació amb els patinets elèctrics i la majoria d'aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (483) o pel casc i altres elements de protecció (183). En el cas dels ciclistes, es van imposar un total de 627 denúncies, 579 a ciclistes pròpiament i 48 a altres usuaris. La majoria de les denúncies als ciclistes van ser per circulació de risc (332) i per distraccions (243).

Trànsit ha recordat que els patinets elèctrics no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans, tampoc per voreres o zones de vianants. El seu ús és unipersonal, no es poden superar els 25 kilòmetres per hora i és recomanable portar casc, obligatori en alguns municipis.