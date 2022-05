El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran s'ha preguntat si l'espionatge amb el programari Pegasus al president del Govern central, Pedro Sánchez, i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, és una "cortina de fum per convertir botxins en víctimes".

"Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l'atenció cap a l'estranger? O bé el mateix CNI espiant 'per la unitat d'Espanya'?", ha afirmat el diputat en una anotació a Twitter aquest dilluns, recollida per Europa Press, després que el Govern central ha revelat que els mòbils de Sánchez i Robles han estat infectats amb Pegasus.

Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l’atenció cap a l’estranger? O bé el propi CNI espiant “per la unitat d’Espanya”? En qualsevol cas: cal una comissió d’investigació urgent per esclarir tots els fets.#CatalanGate — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) 2 de mayo de 2022

Botran també ha reclamat una "comissió d'investigació urgent per esclarir tots els fets".