La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha anunciat que "hi haurà baixada de preus" universitaris el curs vinent, malgrat que no ha concretat xifres perquè, en les seves paraules, el Govern està acabant de definir el decret.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest divendres, recollida per Europa Press, ha celebrat que la setmana vinent al Parlament es debati una ILP "que ve des de baix, de la ciutadania" i que està pactada amb tots els sindicats, estudiants i entitats, al seu parer.

"Hem de continuar avançant perquè ningú que vulgui accedir a la universitat no ho pugui fer per motius econòmics", ha afirmat, i ha apostat per impulsar unes beques salari.

Preguntada per la precarietat laboral de professors universitaris i investigadors, ha apostat per la derogació de la taxa de reposició de les universitats i per impulsar mecanismes de contractació en què un investigador estructural "pugui tenir unes mínimes condicions de poder treballar amb tranquil·litat" malgrat anar canviant de projecte de recerca.

Presumpte espionatge

Geis ha criticat la resposta del Govern central al presumpte espionatge a més de 60 dirigents, activistes i advocats vinculats a l'independentisme a través del programa Pegasus: "Amb declaracions als mitjans de comunicació no n'hi ha prou".

"És evident que en l'àmbit polític no puc anar a Madrid a negociar amb qui no assumeix responsabilitats per trencar les garanties més bàsiques de la democràcia, que és l'espionatge a la dissidència política", ha afirmat després que dimarts va anul·lar una reunió prevista amb la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant.

Per això, ha exigit que, a més que s'assumeixin aquestes responsabilitats, hi hagi una comissió d'investigació, tal com han sol·licitat diversos partits al Congrés i al Senat.

Ha subratllat la rellevància de la unitat independentista en la resposta al presumpte espionatge, ha assegurat que donaran suport al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'exigència de les responsabilitats polítiques i l'ha exhortat a mantenir-se en "aquesta posició".

Preguntada per la vigència de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030, ha fet referència al fet que Aragonès va assegurar que es mantenia el projecte i que de moment treballen en els aspectes tècnics: "Veurem com acaba tot això".

També ha expressat dubtes de "si hi ha voluntat per part del Govern d'Aragó" de dur a terme la candidatura i ha defensat la convocatòria de la consulta al Pirineu.

Estratègia independentista

Ha demanat "generositat" a les forces independentistes per teixir una direcció estratègica --en les seves paraules-- i ha celebrat la roda de premsa que ha tingut lloc al Parlament Europeu amb representants de les entitats, Junts, ERC i la CUP, a qui ha interpel·lat directament.

"Continuo defensant que ens hem de tornar a posar d'acord amb la CUP per avançar, i la CUP s'ha de voler tornar a posar d'acord amb nosaltres, hem de tornar a posar elements sobre la taula per trobar aquests encaixos amb la CUP i amb ERC", ha afirmat.

Així, ha apostat per "començar a dividir i a fragmentar l'objectiu més important" de les forces independentistes i, en les seves paraules, fer passos per anar agafant confiança i solidesa.

Junts

Preguntada pel Congrés de Junts, ha assegurat que "això no va de noms, va de projecte" i ha reivindicat que la cita serveixi per enfortir la formació i, en última instància, per guanyar les eleccions.

"Junts ha de fer un Congrés que l'enforteixi, amb un projecte comú i ser molt conscient que, si no guanyem eleccions, tot allò que molts defensem no tindrem capacitat per aplicar-ho", ha avisat, i ha demanat explicar més la mateixa estratègia i configurar un recorregut més clar.