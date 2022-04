El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que el Govern central "no espia" sinó que "dialoga" i ha qualificat d'intolerable qualsevol tipus d'espionatge polític.

"És incompatible amb la política tal com jo l'entenc", ha sostingut en una roda de premsa a Santiago de Compostel·la (La Corunya), on s'ha reunit amb el líder dels socialistes gallecs, Valentín González Formoso.

En la seva intervenció i després de conèixer-se les informacions que apunten a un suposat espionatge a polítics independentistes a través del programari Pegasus, Illa ha assegurat que creu en la "paraula del Govern d'Espanya".

"Jo he estat un any i una setmana al Govern d'Espanya. Conec bé com van les coses i crec en la paraula del Govern d'Espanya. El Govern d'Espanya no espia, el Govern d'Espanya dialoga, en particular amb Catalunya", ha insistit.

Així mateix, ha mostrat "respecte" per totes les accions, "fins i tot judicials", que han anunciat les persones afectades i ha traslladat la "màxima col·laboració" per arribar al fons d'aquest assumpte.

En aquest sentit, preguntat per la possibilitat que la Generalitat congeli les relacions amb l'executiu estatal, Illa ha subratllat que "no hi ha cap altre camí que el diàleg". "Puc entendre i entenc la indignació de les persones que han patit aquests actes d'espionatge, per això els condemno rotundament i respecto totes les accions que prenguin", ha sostingut,

A més a més, ha considerat que seria "un error" desviar-se de l'"únic camí que pot contribuir a solucionar problemes, que és el del diàleg", ha subratllat que "constantment" reclama la necessitat que "es posi en marxa" i ha confiat que la possibilitat de congelar les relacions "no passi".