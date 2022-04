El Departament d’Interior fa una crida a la població a gaudir del medi natural amb seguretat i civisme durant les vacances de Setmana Santa. Amb l’augment de les activitats d’esport i lleure al medi natural, els Bombers de la Generalitat augmenten també la seva activitat en els rescats i la recerques de persones al medi natural.

Per aquest motiu, el Departament d’Interior demana extremar les mesures de seguretat en la pràctica d’activitats, especialment a la muntanya, durant aquests propers dies. Accions que poden semblar tan senzilles com consultar la previsió meteorològica, planificar l’activitat que volem realitzar (tenint en compte els horaris previstos, el recorregut que volem fer, així com també el nostre condicionament físic i tècnic), prenen una especial importància i poden ajudar a disminuir els riscos a la muntanya. En cas de patir un accident, una ràpida trucada al telèfon d’emergències 112 ens ajudarà a disminuir-ne les seves conseqüències.

Consells de seguretat dels Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat han detectat, en els darrers anys, un increment constant dels serveis de rescat en l’àmbit natural. Pel que fa al període de Setmana Santa, el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, els efectius responsables dels rescats, van efectuar, entre el 29 de març i el 5 d’abril de 2021, 111 serveis, dels quals 92 van ser rescats de muntanya i 17 recerques de persones perdudes al medi natural.

En la mateixa línia, cal destacar que l’any passat, en un cap de setmana no festiu, fora del període de vacances, els Bombers van realitzar entre 10 i 15 serveis al medi natural. En canvi, durant el cap de setmana de Setmana Santa, van realitzar-ne 34.

Si bé la majoria dels accidents que els Bombers de la Generalitat atenen a la muntanya corresponen a passejants o excursionistes que s’han fet mal i no poden continuar la marxa, cal recordar que un accident al medi natural, sobretot quan les condicions meteorològiques són adverses, pot tenir conseqüències.

Consells per gaudir de la muntanya amb seguretat

Abans de sortir:

Eviteu desplaçar-vos a les zones afectades per una alerta de Protecció Civil de la Generalitat per vent, neu, allaus, inundacions o risc d’incendi forestal i tingueu en compte les possibles restriccions d’accés al medi natural derivades de l’activació d’un pla de Protecció Civil

Consulteu al Mapa de Protecció Civil de la Generalitat les zones inundables i de risc d’allaus https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html

Si us heu de desplaçar a un lloc on ha nevat o pot nevar, preveieu dur cadenes al vehicle, a més d'una manta, aigua i el mòbil carregat.

El muntanyisme exigeix preparació: entreneu-vos i informeu-vos.

Abans de sortir, informeu-vos de les condicions meteorològiques i de la seva possible evolució. Renuncieu a l'activitat si les previsions són dolentes.

Planifiqueu l'activitat i la seva durada, consulteu les guies i el mapa del recorregut. Comproveu la distància, el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants.

Aneu-hi sempre amb companyia o, en tot cas, comuniqueu a algú l'activitat prevista i llocs pels quals preveieu passar.

Utilitzeu material i equip adequats per a l'activitat. Sobretot porteu el calçat adient i la motxilla per dur les coses imprescindibles: roba per si es gira pluja, vent o fred, mapa, telèfon mòbil amb la bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar.

Comproveu si la zona on teniu previst passar disposa de cobertura telefònica per poder trucar al 112 o bé hi ha pals senyalitzadors de cobertura en la vostra ruta en l'enllaç: https://112.gencat.cat/ca/us-del-112/cobertura-del-112

Durant la marxa

Respecteu les senyalitzacions de perill.

Si aneu en grup, manteniu sempre el contacte amb les altres persones.

Fixeu punts de referència en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.

Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics.

Si teniu fred, no deixeu de caminar.

En cas de boira o que es faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats.

En rius, estanys i pantans, assegureu-vos primer que estigui permès banyar-s'hi i siguin llocs habilitats per fer-ho.

Si plou o ha plogut recentment, allunyeu-vos de rius, rieres i torrents i de les zones inundables.

No travesseu amb el vehicle ni a peu guals, rierols o punts inundats.

∙ En cas d'accident, truqueu al 112.

Cuidar l’entorn

Per la seva part, els Agents Rurals demanen que sempre que se surti a muntanya se segueixin els principis de respecte a l’entorn natural i es tinguin en compte les prohibicions.

No és permès circular amb vehicle motoritzat fora de les pistes forestals i cal aparcar només en zones autoritzades: els cotxes estacionats en camps, prats i entrades de camins poden obstaculitzar el pas dels vehicles d’emergència o bé de tractors i veïnat.

La policia mediambiental posa de relleu que en un entorn natural hi conviuen fauna domèstica i salvatge i que cal respectar els ramats. Per això, demana que es mantingui una distància de seguretat amb ells, que no se’ls espanti amb accions o sorolls innecessaris i que es lligui els gossos. També cal respectar i no fer sorolls prop de les zones de nidificació. En cas que es trobi un animal salvatge ferit, cal contactar amb els Agents Rurals a través del 935617000.

Finalment, el cos operatiu recorda que està prohibit fer foc i sempre que se surt a gaudir de la natura cal deixar el bosc net i endur-se qualsevol deixalla que s’hagi pogut generar.