L'Ajuntament de Barcelona estendrà la prohibició de fumar a totes les platges de la ciutat a partir del mes de juliol, després que l'any passat es va fer una prova pilot a quatre platges barcelonines.

Ho ha explicat aquest divendres en una roda de premsa el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, al costat de la regidora de Salut, Gemma Tarafa; el regidor i president de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, i el regidor d'Esports, David Escudé.

La temporada mitjana de bany comença aquest diumenge i s'allargarà fins al 18 d'abril, a més de tots els caps de setmana d'abril i maig, i també del 12 al 15 de setembre, mentre que la temporada alta arrencarà el 28 de maig i finalitzarà l'11 de setembre.

La nova mesura es desplegarà en dues fases: una primera des d'aquest mes fins al juny, en què es durà a terme una campanya informativa per donar a conèixer la prohibició, i una segona a partir del juliol, quan entrarà en vigor.

Durant aquest període s'adaptarà l'ordenança d'espai públic perquè es pugui aplicar la mesura i, quan sigui efectiva, la Direcció de Platges i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) faran un seguiment per optimitzar-ne la implantació.

Tarafa ha recordat l'impacte ambiental i en la salut que tenen els cinc bilions de burilles que acaben al mar cada any, segons ella, ha destacat que Barcelona és "pionera" en l'impuls d'aquesta mesura, i ha recordat que el Govern central treballa en una normativa per prohibir fumar a les platges de cara al 2023.

Urbana i agents cívics

Per controlar que la ciutadania compleix amb la prohibició, es desplegaran agents cívics i de la Guàrdia Urbana, que podran sancionar, amb multes equiparables a les que es posen en altres espais urbans on està prohibit fumar, com a les àrees de parcs infantils.

Segons ha especificat Badia, les multes serien d'uns 30 euros, tot i que ha dit que s'espera no haver de sancionar, i ha recordat que durant la prova pilot no va caldre.

Més sorra

D'altra banda, Badia ha avançat que hi ha un compromís del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per dotar de sorra les platges de Barcelona el 2024 i que ja s'està redactant el plec de condicions.

La temporada mitjana de bany a les platges de la ciutat està condicionada pel temporal Celia, que ha provocat una pèrdua de volum de sorres que obligarà a fer tasques de recreixement de les platges amb sorra procedent del dragatge de la bocana del Port Olímpic.

Surf i bany assistit

Escudé ha explicat que treballen en una ordenació i regulació dels usos esportius a les platges que, entre altres qüestions, permetrà que els surfistes puguin entrar al mar en situacions de prealarma i alarma per mala mar, i que la nova regulació comportarà que no se'ls sancioni per això.

D'altra banda, enguany el servei de bany assistit s'equipararà a la resta de serveis de la campanya de bany, com el socorrisme i el salvament, a més d'incorporar alguns elements per millorar el servei, com un nou canviador inclusiu.

Durant la temporada de bany també es mantindrà la platja per a gossos a la de Llevant i, respecte a les guinguetes, Badia ha dit que després de Setmana Santa estaran actives 9 de les 21 disponibles, però que la xifra s'ampliarà de cara a l'estiu.