El Departament de Salut plantejarà a la comissió delegada del Govern la retirada de la mascareta a l'educació primària si el consell interterritorial no ho aborda la setmana vinent, i després anar-ho fent de forma gradual. Argimon ha explicat a Rac 1 que tornarà a plantejar la qüestió per enèsima vegada la propera setmana a la reunió de la interterritorial, però ha advertit que els nens no poden esperar més. "No podem estar amb els nanos tot el dia amb la mascareta", ha dit, i ha respost afirmativament quan se li ha preguntat si tiraria pel dret en cas que el Ministeri de Sanitat no avancés. També ha apuntat que el govern espanyol parla d'eliminar la mascareta en interiors després de Setmana Santa, però que ell demanarà que sigui abans.